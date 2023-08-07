下班衝機場！富士山攻頂「快閃40小時」行程曝　他跪喊太熱血

▲富士山熱血攻頂行程。（圖／記者施怡妏攝）



記者施怡妏／綜合報導

每到6月，富士山的積雪會慢慢融化，7月初到9月中，登山客們會陸續來到富士山，展開一場熱血的冒險，臉書粉專「美黛子遊日本」貼出收到的用車報價單，有台灣人周五下班直接衝去機場，2天快閃富士山，甚至還要登頂，周日搭晚上10時50分的班機回台，超狂的行程表讓他看傻眼「由衷佩服」。

臉書粉專「美黛子遊日本」發文，收到客人要用車的報價表，其中一則「2天富士山攻頂極端快閃」讓他超震驚。行程寫道，9月2日星期六早上7時到達成田機場，前往富士山五合目，晚上住在六合目山屋，隔天早上富士山登頂，中午回到五合目，下午泡湯吃飯休息，晚上搭10時50分飛機回台。

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「美黛子遊日本」看完行程後拍手大讚直呼熱血，「好猛，禮拜五下班直接去機場搭機、禮拜天搭晚班機回台北的話大概半夜三點了，稍微盥洗就準備去上班了，這體力要多好」、「請收下我的膝蓋」、「行程也太熱血了吧，由衷佩服」。

貼文曝光，掀起網友討論，「有喔，我身邊有這種人」、「這樣不叫玩叫挑戰極限」、「我其實滿想做這種事欸，但不用爬富士山，其他景點逛逛買東西就好了」、「特種兵行程」、「這也是要本身體力很好的，不然一般人沒在爬山下飛機就累了」、「一日特攻富士山，先給個RESPECT」。

也有不少人挑戰過類似的行程，「今年我這樣做過一次自由行，下班之後凌晨飛機，四天後清晨飛機回來接著上班，三十幾歲了我還以為我身體跟以前一樣頂得住」、「半夜的飛機到羽田是凌晨五點，到登山口開始爬是早上十一點，到御來光館是下午五點，睡個覺隔天三點起床登五點山頂看日出，下山後還去御殿場逛個OUTLET，然後就搭半夜的飛機回台灣，到家大概八點，晚上還可以去公司上個夜班，整趟下來差不多48個小時而已」。