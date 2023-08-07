日本前首相麻生太郎今晨抵台　將單獨見賴清德

▲日本前首相暨自民黨副總裁麻生太郎抵台。（圖／記者呂佳賢攝）

記者呂晏慈／台北報導

日本前首相、自民黨副總裁麻生太郎今（7日）率團訪台，上午11時點多抵達松山機場，此行除參加「凱達格蘭論壇」擔任專題演講貴賓，也將拜會總統蔡英文、副總統賴清德、外交部長吳釗燮、立法院前院長王金平、台北市長蔣萬安，並前往五指山國軍公墓弔唁前總統李登輝。

麻生太郎曾歷任日本首相、外務大臣及財務大臣等要職，距上次率團訪台參加我國建國百年國慶已相隔12年，此行預計在台灣訪問3天，包括兩位麻生派眾議員鈴木馨祐、中西健治均一同訪問台灣。值得關注的是，民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜近日訪日時，都曾與麻生太郎見面，而麻生太郎此次訪台行，也將單獨與賴清德見面。

長期關注日本事務的民進黨立委郭國文受訪談及，麻生太郎此行將特別跟賴清德見面，其實賴清德從立委時期就不斷經營台日關係，在任何職務都保持與日本良好、長期的互動，不像某些候選人臨時抱佛腳，只想到「要選總統了趕快來經營台日關係」，但台日關係的經營需要長長久久累積而來。

外交部日前表示，麻生太郎的來訪除彰顯台日間的堅實友誼外，也將進一步深化台日雙方在各領域的實質合作關係。