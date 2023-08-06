菲律賓運送軍品被攔截！抗議「南海遭中國水砲攻擊」：非法又危險

▲菲律賓指控中國海警在菲律賓船隻向駐南海仁愛礁執行補給任務時使用水砲攻擊。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

菲律賓海岸防衛隊（PCG）6日指控中國海警在南海爭議海域逼近菲國船隻，並發射水砲攔截，但中國卻反指菲國未經中方批准，非法闖入中國海域。

據BBC報導，菲律賓當局發布的聲明指出，海岸防衛隊5日護送幾艘補給船為駐紮在南沙群島（Spratly Islands）的菲律賓士兵運送物資與進行部隊輪換時，突遭中國船隻發射水砲與不安全攔截，不僅危及菲律賓船隻和船員的安全，也損害菲律賓合法在公海航行的自由。

菲律賓強調，中國的行為是「過分而具冒犯性的」，敦促中方謹慎和負責任行事，以免發生誤判和危及安全的事故。與此同時，美國也譴責中方的危險行為不符合國際法，並對南海和地區和平穩定構成威脅，聲稱華府將全力為菲律賓提供支持，以應對中方的危險舉動。

對此，中國海警局表示，菲律賓的船隻未經中國政府批准，非法闖入南沙群島仁愛礁（Second Thomas Shoal）鄰近海域，而中方只是依法實施管控，對菲方搭載違規建材的船隻進行攔阻。中方也敦促菲律賓立即停止在相關海域的侵權活動，並重申中國在相關海域有「無可爭辯的主權」。

隨著中美緊張局勢升級，主權極具爭議性的南海如今已成為世上最大的熱點之一。北京政府提出「九段線」的領土主張，並在有領土爭議的區域填海造地、修建軍事設施、設立行政區等，引發周遭各國抗議。此前，國際仲裁庭駁回了中國在南海的領土主張，但中國堅稱相關裁決無效，沒有任何拘束力。