9人到機場「整團護照卻沒到」　旅行社狂出包！團員怒：關我什麼事

▲原PO一行人抵達機場check in，才發現護照沒到。（示意圖／與新聞事件無關／記者李姿慧攝）



網搜小組／劉維榛報導

出國大爆發，但跟團交辦護照，卻差點錯過飛機！一名網友憤怒表示，他與8位同事去菲律賓旅遊，旅行社卻出包連連，包括遊客名字出錯、團費未扣款等，更誇張的是，飛機8點要起飛，大家一早到了機場check in卻沒有護照，氣得原PO飆罵業務，直到登機前半小時才送達，而旅行社至今無消無息，讓眾網友直喊誇張！

一名網友在爆料公社指控，6月19至23日與一群同事去菲律賓宿霧遊玩，原本是10人，但其中1人臨時取消，最後變成9人出國，考慮對當地不熟悉，於是選擇跟團，豈料波折不斷，「人都到機場了...護照沒到！」

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原PO緩緩道來，下訂某旅行社後，業務會主動提醒注意事項與班機異動時間，就連變更行程內容，對方也能即時處理，殊不知業務請假，換了另一位業務後，「不知道是不是八字不合...先是團員名字錯」，給了刷卡單卻未處理，隔月團友才發現未扣款，提供的資訊也不完整，「尤其刷卡這件事會影響到團友的財務規劃。」

而原本業務與出包業務表示，是因為那一陣子忙旅展比較忙，承諾之後會多加注意，原PO才不再追究。

終於到了出發當日，起飛時間是8點整，原PO與同事們依指定時間早上6點30分要辦理登機手續，殊不知一行人傻爆眼，「整團護照都沒到！」而接機的人表示，「就沒有你們的護照，要不要跟你們的業務聯絡一下？」聞言，原PO氣得打給業務，「我火真的上來！」

正當千鈞一髮之際，原PO差點理智線斷裂直呼，「護照最後在boarding time前半個小時送達，這有多趕！」地勤也一臉尷尬直呼，登機航廈比較遠，加上人潮眾多，通關也要排比較久時間，「剩下30分鐘，我們只能一路狂衝。」

一行人氣喘吁吁，但好險及時趕上飛機，原PO直言，「已經又趕又氣到沒有旅遊的心情，當下我也表示我一定會客訴。」事後業務回應，護照很早就寄到台北了，也不知台北辦公室為何沒有把護照送到機場，面對業務踢皮球的態度，再度讓原PO開噴「關我什麼事？這是你們內部作業的問題。」

而大家抵達宿霧後，導遊為了補償大家，送了一人一杯芒果冰與1次按摩，原PO說，慶幸導遊帶團非常專業，5天4夜玩下來真的很愉快。

回國後，原PO因工作較忙，隔了兩周才向客服投訴護照出包的狀況，而對方也錯愕回應「護照沒到？太誇張了吧。」對此，原PO強調，不需要任何補償，未來也不敢再參加該公司的旅遊團，「只是表達這件事對我們造成很大的困擾，請正視內部流程問題。」客服則回應，調查完會主動聯繫，不料至今已8月了，仍沒有得到合理的答案。

▲登機前半小時，護照才緊急送達。（示意圖／ETtoday資料照）



文章曝光後，千名網友看完也氣炸，「我應該會抓狂」、「好扯好爛好誇張」、「好可怕...我之前跟團護照是自己帶去機場交給領隊」、「已列入非必要旅行社名單，旅行社真的要慎選，但業務更要慎選」、「真刺激，沒到就賠慘了」、「XX我跟過一次，從此自由行」。

另有苦主分享更慘經歷，「我的經驗...旅行社幫訂機票，護照交給旅行社，當天才發現護照過期，其他友人先飛，我到當地已半夜1點半，旅行社業務當天離職」。