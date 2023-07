中國劃設10萬平方公里「南海禁航區」　越媒分析：飛彈試射

▲越南媒體人分析,中國在南海劃設大片禁航區,與飛彈試射有關。(圖/翻攝自Twitter/@duandang)



記者林彥臣/綜合報導

中國海事局28日在官網上公布的航行警告顯示,7月29日到8月2日之間,將在南海、東海分別畫設禁航區,其中南海禁航區範圍相當大,有軍事迷推估範圍高達10萬平方公里。越南媒體人對此分析認為,如此大片的禁航區,應該與飛彈試射有關。

海南海事局28日發布警告,「瓊航警87/23,南海,自2023年7月29日0000時至8月2日2400時,在20-22.55N/111-12.32E、17-04.60N/114-28.52E、15-42.25N/113-16.53E和18-28.93N/110-32.73E四點連線水域範圍內進行軍事訓練,禁止駛入。」

浙江海事局也在28日發文警告,「浙航警545/23東海,7月29日1200時至30日1800時,在(1)29-13.0N,122-12.3E(2)29-13.0N,123-13.8E(3)28-23.0N,123-13.8E(4)28-23.0N,122-12.3E四點連線水域範圍內進行軍事演習,需服從現場警戒船艇指揮,希望各航船注意。」

▲從這次劃設禁航區的範圍,有軍事迷聯想到解放軍在2020年,從青海、浙江,朝同一處海域試射反艦飛彈的情境。(圖/翻攝自East Pendulum Twitter)



越南媒體人Duan Dang在推特上發文表示,中國宣佈在南海劃設一個大型禁航區,以便於7月29日至8月2日進行軍事演習,範圍涵蓋海南島和麥克爾斯菲爾德淺灘(Macclesfield Bank)之間的地區,包括西沙群島的部分地區,這次演習似乎與飛彈試射有關。

由於東海與南海同日都被劃設禁航,所以有中國軍事迷分析認為,可能是類似2020年8月26日,同時從青海、浙江發射「東風-26B」與「東風-21D」,設定落彈在南海海域內,模擬打擊航母的情境。

