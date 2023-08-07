成人展勿帶違禁品　「麥芽牛乳」被沒收了！老司機曝原因

▲「台北國際成人展」睽違3年再開辦。（圖／TRE提供）



記者朱祖儀／綜合報導

今年台北國際成人展請來三上悠亞、新有菜等多位大咖AV女優，吸引一大票粉絲前往支持，為了保護女優安全，主辦單位也在門口進行安檢。不過有眼尖網友發現，被沒收的物品中，竟然有一瓶「麥芽牛乳」，好奇為什麼不能帶進場？文章曝光後隨即掀起討論，也釣出老司機幫忙解答。

「TRE台北國際成人展」在活動期間曾在臉書PO出遭沒收的違禁品照片，提醒為了確保女優的安全，請勿攜帶「危險物品」進入館內，不攜帶違禁品也可以加速安檢速度。從照片中看到，有許多打火機、美工刀、刮鬍刀、剪刀、牙籤、指甲剪、螺絲起子、噴霧瓶罐等物品。

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▲▼成人展被沒收的違禁品。（圖／翻攝自Facebook／TRE 台北國際成人展）



不過仔細一看，發現裡面還有一小罐「麥芽牛乳」，讓許多人看傻眼，好奇到底有什麼危險性，也有人轉發到臉書「爆廢1公社」表示，「原來成人展會沒收東西，連麥芽牛乳都被沒收了」。

▲麥芽牛乳也被沒收。（圖／翻攝自Facebook／TRE 台北國際成人展）



文章曝光後掀起討論，不少老司機紛紛解答「牛乳是怕宅男拿來潑女優，滿足視覺幻想」、「怕被潑酸，液體都管制」、「怕有人裝XX進去亂噴」、「你裝的是腐蝕類液體、或者食物下毒，會傷害到女優！所以安全起見，場內不讓你帶食物、飲料進場」、「怕有人會用麥芽牛乳X女優吧」，也有人指出「覺得很合理，畢竟女優靠外表，任何一種傷害都是毀掉她們，如果覺得好笑，那也代表你不理解她們的專業」。