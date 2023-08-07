　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

花4千和三上悠亞互動　卻沒「勾手、十指緊扣」！粉絲嘆：超敷衍

▲▼成人展倒數！三上悠亞領軍47位女優「小房間按摩」　萬人朝聖畫面流出。（圖／TRE提供）

▲三上悠亞即將引退。（圖／TRE提供）

記者朱祖儀／綜合報導

台北國際成人展睽違3年再開辦，這次特別請來三上悠亞、新有菜等30多位大咖AV女優，其中三上悠亞即將引退，更吸引眾多粉絲前往支持。不過一名網友抱怨，花了將近4千元想要和三上悠亞互動，結果進去之後卻覺得很敷衍，連官網上寫的勾手和十指緊扣都沒有，讓他相當失望。

原PO在PTT發文表示，4日興奮地前往成人展會場，滿心期待可以見到偶像本人，大約2點抵達現場，拿著銀卡進場非常順利，安檢完就跟著人群到主舞台看活動，大約3點半看完河北彩花之後就進去排隊互動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼0803「TRE台北國際成人展」展前媒體記者會-三上悠亞。（圖／記者黃克翔攝）

▲原PO花錢和三上悠亞互動。（示意圖／記者黃克翔攝）

因為當時人潮沒有很多，很快就輪到他，進去後先是將手機交給經紀人，接著就可以和三上悠亞握手，之後拍照還比了YA、愛心和手指愛心，但沒想到簽完名就被請出去了。他越想越不對，因為自己買的方案花了快4千元，官網上面明明寫說可以勾手和十指緊扣，結果最期待的部分都沒有實現，「太敷衍了吧」，還不如去參加握手會，好奇是不是大家都碰到一樣的狀況？

文章釣出不少苦主，紛紛表示「不得不說三上真的雷，握手會拍一個我手遮到臉的照片，錢丟水溝，不如多參加幾次若月或是涼宮」、「我跟你的感受一樣，網站說有翻譯，但感覺上沒有幫助跟三上的對話，只有翻譯經紀人的指示」、「三上的再見握手會甚至是坐在椅子、隔著桌子咧」、「如果三上這體驗如果花2、3萬以上去買真的會氣死」、「我朋友的金卡連簽名板也沒有」、「我的白金也是這3個動作，沒官網上的勾手、十指緊扣，比上舞台握手票還爛」。

也有人曬出其他女優的福利，「河北的有照官方說明，本人還蠻親民的」、「彩花屌打」、「河北也是白金，她怎麽就會勾手、十指緊扣、靠緊合照」、「我去的櫻空桃跟天使萌，工作人員都會提醒十指緊扣，反而我忘記有這個」、「河本真的讚，身為業界實質第1人跟粉絲互動合照很親密」、「看起來河北和新有菜都超好的」，還有網友指出，「三上要退了，當然沒在鳥粉絲，河北是現役啊，不能比」。

不過三上悠亞在推特發文仍相當熱情，表示看到台灣有這麼多人支持她們，覺得相當開心，這3天也非常感謝，同時也曬出多張辣照。

▼三上悠亞PO出多張辣照。（圖／翻攝自三上悠亞推特）

▲▼。（圖／翻攝自三上悠亞推特）

ET快訊
獨／「2樓成了1樓」　薄霧變暴雨一夕山崩
LIVE／5億生案開庭夏男首吐上樓原因　遭賴母親友包圍痛罵
夏男喊「當天沒想結婚」卻隨身帶證書　冷回法官：那只是一張紙
電信費2022萬元　他收催繳單崩潰：怎麼算的
勇警父緝毒殉職...兒卻吸毒大鬧！　媽媽遭痛毆
快訊／高雄雨彈狂炸！　民眾傻：比上次停班還誇張
快訊／超偶歌手男友又遭逮捕
「全台暴雨後轉晴」時程曝　颱風蘭恩估明生成

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

8／7大雄生日！《THE哆啦A夢展》宣告來台　奈良美智跨界作品展出

花4千和三上悠亞互動　卻沒「勾手、十指緊扣」！粉絲嘆：超敷衍

林業署首揭中大型野生哺乳動物監測結果　石虎仍面臨生存危機

點餐禁2字！苗栗名店公告「80年次前勿叫阿姨」爆熱議

明天可能雙颱共舞！卡努、蘭恩全「直撲日本」　最新路徑預測出爐

奇美醫院奇恩家族　「憶」起用溫暖的愛撫慰彼此心靈！

南投農業損失近1.2億　陳吉仲：全力協助災區重建與補助

雨區一天比一天廣　「全台暴雨後轉晴」時程曝！颱風蘭恩估明生成

LINE「免費1好康」消失好久！她喊懷念　用戶求回歸：真的很讚

老高暗指爆料者「惡意攻擊蹭流量」！PTT分析聲明5句話：他不在意

妻要睡覺前5度狂「嘖！」　尪看不懂暗示：嘖X小啦

男友被唸點太多菜浪費 回酸：妳麻將1晚輸2萬

《好聲音》薛之謙虧Henry「手勢太多」　跟潘瑋柏3人超聒噪..以為脫口秀XD

中華隊單日狂掃「3金1銀3銅」　李智凱3連霸、網球男女雙稱霸

舒華「被迫露額頭」崩潰大叫XD　吃瓜客人吵架…吼：安靜點！

男大生存鈔票被白蟻啃爛　默默「撿起碎紙」懊惱啜泣

台灣女優：你很好用..吳宗憲接不下去XD　路上搭訕愛愛「拍完片才曖昧→變男友」

22歲男酒駕紅燈右轉！　激動拍窗嗆警「打我啊」

田馥甄遇歌迷告白「有戀母癖」傻眼　即興雙押：讓我面子掃地

水源保護區2千隻鵪鶉暴斃　染病遭惡業者「棄養」等死

8／7大雄生日！《THE哆啦A夢展》宣告來台　奈良美智跨界作品展出

花4千和三上悠亞互動　卻沒「勾手、十指緊扣」！粉絲嘆：超敷衍

林業署首揭中大型野生哺乳動物監測結果　石虎仍面臨生存危機

點餐禁2字！苗栗名店公告「80年次前勿叫阿姨」爆熱議

明天可能雙颱共舞！卡努、蘭恩全「直撲日本」　最新路徑預測出爐

奇美醫院奇恩家族　「憶」起用溫暖的愛撫慰彼此心靈！

南投農業損失近1.2億　陳吉仲：全力協助災區重建與補助

雨區一天比一天廣　「全台暴雨後轉晴」時程曝！颱風蘭恩估明生成

LINE「免費1好康」消失好久！她喊懷念　用戶求回歸：真的很讚

老高暗指爆料者「惡意攻擊蹭流量」！PTT分析聲明5句話：他不在意

無畏商圈人氣走下坡　全台首家「夜市誠品」租金仍創高

穿穿脫脫找不到自己的風格　快來選出喜歡的顏色為穿衣指點迷津

生意好到師傅手沒停過！京都迴轉壽司推薦　食材新鮮還有中英菜單

楊繡惠霸氣宣布做1事「直到我死」　19歲嫩照曝光網歪樓：水啦！

五億高中生配偶否認假結婚！賴母友聲援質疑：誰隨身帶結婚書約？

8／7大雄生日！《THE哆啦A夢展》宣告來台　奈良美智跨界作品展出

小心沉默殺手！「貓心臟病」併發症恐癱瘓　出現3症狀快送醫

專挑汐止小黃破窗！缺錢買毒　慣竊2個月犯13案被收押　

「砸4000跟三上悠亞肢體接觸！」他興奮上陣傻眼了　怒轟：超敷衍

冷氣濾網要怎麼洗？台電曝NG方式　恐縮短使用壽命

生活熱門新聞

南韓最美模特降臨台灣！迷你裙洩CG身材

可能有雙颱！蘭恩最快明生成　雨區擴大

南投加油站救命英雄！她聞「土石流味」喊：快跑

老高跌落神壇誰來接棒？鄉民全點名他

9人到機場「整團護照卻沒到」！旅行社狂出包

蘭恩颱風最快明生成　最新各國路徑曝

看太多A片真的會影響勃起！性學博士曝原因

U12少棒奪銀！辜仲諒請小將吃燒肉...店家曝光

大媽台鐵上看影片！他1舉動反擊：會怕就好

雨神還沒走！雷雨彈再轟1周警戒範圍擴大

快訊／北捷異常！　一早塞爆

她查Netflix　竟抓包男友狂說謊

明起雨區擴大！一路下到周末　水氣最多時間曝

老高不認抄襲！他再嗆：快50歲裝什麽傻

更多熱門

相關新聞

「砸4000跟三上悠亞肢體接觸！」他興奮上陣傻眼了

「砸4000跟三上悠亞肢體接觸！」他興奮上陣傻眼了

台北國際成人展4日起開展3天，今年陣容超強大，有三上悠亞、新有菜等30多位大咖AV女優，門票全數售完，而這也是三上悠亞最後一次以女優身份參加活動，卻遭參加網友指出，花費4000元想近距離接觸，官方網站上寫明了勾手和十指緊扣的互動，但實際上都沒有實現，覺得這次的互動相當敷衍。

完全看不到女神！他批成人展「根本肥宅展」

完全看不到女神！他批成人展「根本肥宅展」

找兄弟衝成人展…慘被女友甩！網揪真相酸爆

找兄弟衝成人展…慘被女友甩！網揪真相酸爆

成人展倒數！三上悠亞領軍女優　萬人朝聖畫面流出

成人展倒數！三上悠亞領軍女優　萬人朝聖畫面流出

訪問／引退作很猛！三上悠亞親口劇透：濃縮8年精華

訪問／引退作很猛！三上悠亞親口劇透：濃縮8年精華

關鍵字：

成人展三上悠亞十指緊扣粉絲銀卡

讀者迴響

熱門新聞

人妻當沖慘賠　一夜2次「肉償」行員

女星節目「被摸胸、扯褲頭」！　電視台裝死網怒抵制

苗栗一家5口陳屍車內　親友吐悲劇真相

田馥甄唱一半突中斷畫面全暗！　「下秒又傳巨響」全場驚魂　

南韓最美模特降臨台灣！迷你裙洩CG身材

勇警緝毒中槍殉職　遺孀卻遭吸毒兒家暴

可能有雙颱！蘭恩最快明生成　雨區擴大

iPhone 15實機外洩照曝！　2大經典設計被取代了

硬要買新勁戰！媽喊貴「大一兒反應」惹怒全場

「台灣第一女優」1句話讓吳宗憲訪不下去

網美景點火燒車！1人全身40%燒傷不治

屏東沙灘有海豹！居民直擊「圓滾肚肚彈進海」

南投加油站救命英雄！她聞「土石流味」喊：快跑

老高跌落神壇誰來接棒？鄉民全點名他

潘瑋柏「機場幫空姐妻狂拍」　罕同框互動超甜

更多

最夯影音

更多
妻要睡覺前5度狂「嘖！」　尪看不懂暗示：嘖X小啦

妻要睡覺前5度狂「嘖！」　尪看不懂暗示：嘖X小啦
男友被唸點太多菜浪費 回酸：妳麻將1晚輸2萬

男友被唸點太多菜浪費 回酸：妳麻將1晚輸2萬

《好聲音》薛之謙虧Henry「手勢太多」　跟潘瑋柏3人超聒噪..以為脫口秀XD

《好聲音》薛之謙虧Henry「手勢太多」　跟潘瑋柏3人超聒噪..以為脫口秀XD

中華隊單日狂掃「3金1銀3銅」　李智凱3連霸、網球男女雙稱霸

中華隊單日狂掃「3金1銀3銅」　李智凱3連霸、網球男女雙稱霸

舒華「被迫露額頭」崩潰大叫XD　吃瓜客人吵架…吼：安靜點！

舒華「被迫露額頭」崩潰大叫XD　吃瓜客人吵架…吼：安靜點！

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面