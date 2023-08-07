花4千和三上悠亞互動　卻沒「勾手、十指緊扣」！粉絲嘆：超敷衍

▲三上悠亞即將引退。（圖／TRE提供）



記者朱祖儀／綜合報導

台北國際成人展睽違3年再開辦，這次特別請來三上悠亞、新有菜等30多位大咖AV女優，其中三上悠亞即將引退，更吸引眾多粉絲前往支持。不過一名網友抱怨，花了將近4千元想要和三上悠亞互動，結果進去之後卻覺得很敷衍，連官網上寫的勾手和十指緊扣都沒有，讓他相當失望。

原PO在PTT發文表示，4日興奮地前往成人展會場，滿心期待可以見到偶像本人，大約2點抵達現場，拿著銀卡進場非常順利，安檢完就跟著人群到主舞台看活動，大約3點半看完河北彩花之後就進去排隊互動。

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▲原PO花錢和三上悠亞互動。（示意圖／記者黃克翔攝）



因為當時人潮沒有很多，很快就輪到他，進去後先是將手機交給經紀人，接著就可以和三上悠亞握手，之後拍照還比了YA、愛心和手指愛心，但沒想到簽完名就被請出去了。他越想越不對，因為自己買的方案花了快4千元，官網上面明明寫說可以勾手和十指緊扣，結果最期待的部分都沒有實現，「太敷衍了吧」，還不如去參加握手會，好奇是不是大家都碰到一樣的狀況？

文章釣出不少苦主，紛紛表示「不得不說三上真的雷，握手會拍一個我手遮到臉的照片，錢丟水溝，不如多參加幾次若月或是涼宮」、「我跟你的感受一樣，網站說有翻譯，但感覺上沒有幫助跟三上的對話，只有翻譯經紀人的指示」、「三上的再見握手會甚至是坐在椅子、隔著桌子咧」、「如果三上這體驗如果花2、3萬以上去買真的會氣死」、「我朋友的金卡連簽名板也沒有」、「我的白金也是這3個動作，沒官網上的勾手、十指緊扣，比上舞台握手票還爛」。

也有人曬出其他女優的福利，「河北的有照官方說明，本人還蠻親民的」、「彩花屌打」、「河北也是白金，她怎麽就會勾手、十指緊扣、靠緊合照」、「我去的櫻空桃跟天使萌，工作人員都會提醒十指緊扣，反而我忘記有這個」、「河本真的讚，身為業界實質第1人跟粉絲互動合照很親密」、「看起來河北和新有菜都超好的」，還有網友指出，「三上要退了，當然沒在鳥粉絲，河北是現役啊，不能比」。

不過三上悠亞在推特發文仍相當熱情，表示看到台灣有這麼多人支持她們，覺得相當開心，這3天也非常感謝，同時也曬出多張辣照。

▼三上悠亞PO出多張辣照。（圖／翻攝自三上悠亞推特）

