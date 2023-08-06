完全看不到女神！他批成人展「根本肥宅、宅男展」氣炸

▲成人展萬人朝聖，畫面超壯觀。（圖／TRE提供）

網搜小組／鄺郁庭報導

由TRE打造的「台北國際成人展」睽違3年再開辦，今年斥資9位數，請來三上悠亞、新有菜等30多位大咖AV女優，4日起開展3天，門票全售完。就有男網友朝聖後很失望，不僅看不到女神，身邊還滿滿的肥宅、宅男，隨便就點出5大缺點，「展場太小、動線太差、人太多、冷氣不強、舞台太低」，引發話題。

一名男網友5日在Dcard貼文「成人展的體驗極差」，開頭就直呼，「根本是肥宅、宅男展！」說他進場後，覺得根本不是去看女優的，「動線極差、人太多沒管制，完全看不到女優，根本是去看肥宅跟宅男的。」

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身邊都是男生就算了，他真的無法忍受場內散發汗味，「當然展場太小，動線太差、人太多、冷氣不強、舞台太低，都也有關係」，但一堆進場男性手臂上都是汗，還有一半的人都黏黏臭臭的，令他很不舒服，「至少基本的衛生、乾淨要顧吧？」

原PO還透露，這不是他第一次參加成人展，過去他就參加過3場，原本體驗感都很好，「這次去一次，完全不想（再）去，人擠到爆，無聊，看不到女優」，甚至讓他有被當盤子的念頭。

▲今年成人展請到超多大咖AV女優。（圖／記者黃克翔攝）

貼文引發熱論，「體感上是肥宅佔一半，但是穿搭有型的潮男跟帥哥也不少啊」、「昨天去，有看到女生直接拿外套遮住自己的鼻子在走路，不過偶爾有聞到汗臭味是真的」、「感謝你的文章，我不去成人展了」、「確實味道很重，而且天氣很熱，貌似大家不怎麼喝水（口腔的氣味真的不敢恭維）。」

也有女網友一吐怨言，「不小心被擦身而過，手臂一塊全濕……還有發資料夾要舉手搶，超級無敵臭！但第一次看到男廁大排長龍，女廁暢行無阻」、「真的很臭！而且還有些明明隔壁有位置，卻要故意晃啊晃、身體碰到女生，覺得超噁！真的超噁！還好女優都好香，我忍！」

其中，還有人指出，「八成是錯在場地太小（請Google為啥不辦世貿，每年都在吵一樣的問題），一成疫情解封、一成主辦票超賣門票，女優出場我都替她們感到尷尬……走秀完穿高跟鞋罰站一個小時，然後妳看我、我看妳的，內心一邊想著台灣場地真他Ｘ的小」，直呼如果自己是女優的話，一定會被氣死。