立秋逢父親節「7禁忌」千萬別觸犯！專家曝吃1食物：財運旺1整年

▲小孟老師表示，父親節立秋，可以吃白飯開運。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

明（8）天就是一年一度的父親節，剛好也是24節氣中的立秋。小孟老師在臉書發文說，立秋有7禁忌，當天也能吃白米飯開運，如果想加強財運，可以挑中午11：00-13：00的時間吃。

小孟老師表示，立秋代表秋季要開始，最熱的天氣即將過去，飲食上可吃蜂蜜、蓮子、山藥等潤肺。小孟老師分析，立秋有7禁忌：

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1.不宜過燥食物：

立秋不宜吃太多辛辣食物，也不宜食用太補氣的食材，以避免腸胃與肺過燥。

2.忌晚睡早起：

立秋暑氣還在，白天熱晚上涼，身體機能最好早睡早起，若晚睡容易著涼，晚睡早起天氣冷熱變化大，容易狐冷忽熱影響身體機能。

3.避免出入人多之地：

立秋主肺，肺也代表空氣傳染寂病變多，因此要僅量減少出入人多的地方。

4.忌悲傷：

立秋不宜悲傷，要收養，也就是心靈要保持平靜，倘若過度悲傷可是會衰呦年，若心情不好建議要散步，出外旅遊。

5.忌吃瓜：

古人常說立秋要「少吃瓜，多吃果」，也說「秋瓜壞肚」，此意就是在跟後人說立秋要少吃西瓜，與涼性的瓜類，因為天氣漸涼，不宜食用涼性食物以免腸胃弱的人，容易拉肚子。

6.忌破懷農田穀物：

立秋要護秋，所謂護秋就是要守護穀物，因此古人會希望立秋不要去踐踏農田穀物，當心惹怒穀神那就不好了。

7.忌玩蟋蟀：

立秋的「秋」字，在商周文字是以蟋蟀為象形文字，然而蟋蟀是秋天的蟲，因此借動物的形狀來表示秋季，故古人忌在立秋逗弄蟋蟀。

如果想在立秋轉運，小孟老師表示，「因立秋的秋字代表稻米與火，因此可以吃白米飯，也就是用火將白米煮熟，就能簡單又達到開運的效果，若想讓財運好一點,可在中午11：00-13：00午時吃立秋午時飯，將能增強財運與整體運勢。因此父親節與父親大嗑白米飯能旺翻。」

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