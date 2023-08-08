「腹爸爸」必吃！醫：富含膳食纖維護腸道　防止慢性病上身

▲奇異果富含高膳食纖維。（圖／Pexels）

文／台灣癌症基金會提供

今（8）日是父親節，每天努力為家計打拼、忙著交際應酬的一家之主們，很多人都成了「腹爸爸」，腹部都有一圈圈鮪魚肚。腹部肥胖腰圍粗代表內臟脂肪堆積多，容易導致代謝異常，未來得到慢性病風險將比一般人高出數倍。不過，家醫科醫師陳宥達表示，腹部肥胖是可以逆轉的，透過飲食、運動、不菸、少酒等健康生活型態，搭配高纖蔬果，如綠奇異果就是一個可以增加腸道蠕動、幫助消化及排便順暢的高膳食纖維食物，維持腸道健康，遠離代謝症候群。

代謝症候群恐釀慢性病 遺傳、不良生活型態是致病主因

腹部肥胖、內臟脂肪堆積是觀察「代謝症候群（Metabolic Syndrome）」的第一偵測指標，根據國民健康署定義，若男性腰圍大於90公分、女性腰圍大於80公分，並同時出現好膽固醇少等症狀，極易釀代謝症候群。

國外研究也證實，相較於一般人，中廣身材有代謝症狀侯問題者會增加6倍糖尿病、2倍心臟病及腦中風風險，容易演變成慢性病及心血管疾病的高危險群。

代謝症候群可避免 飲食運動及好生活習慣 慢性病風險降

「七成代謝症狀群患者是因不良生活型態與遺傳因素致病。」陳宥達醫師說，除了低纖、高糖、高油脂飲食與過量飲酒習慣的人容易有代謝症候群，壓力造成的內分泌失調，引起血糖上升，長時間下來也容易導致代謝症候群。幸好代謝症候群是可以預防及治療的，腹爸爸們只要從「維持均衡飲食、良好生活習慣、規律運動、控制菸酒」做起，就能有效遠離代謝症候群、大幅降低罹患慢性病風險。

高纖低GI食物 有助腸道消化排宿便

所謂「病從口入」，高油、高糖、高鹽飲食是導致腹部肥胖、三高數值拉警報的主因之一，所以「高纖、少油、少糖」及挑選「低升糖指數（Glycemic index，GI）」食物，可避免食物造成血糖快速飆升，對身體的不利影響。陳宥達醫師指出，民眾可多選擇纖維含量高、水煮烹調的「原型食物」，例如蒸烤地瓜或芋頭會比炸地瓜球或芋條來得好，五穀雜糧糙米飯也比精緻白米飯及麵條好，並謹記放慢進食速度，細嚼慢嚥。

陳宥達醫師提醒，平時要多喝水及多吃高纖蔬果，選擇較低GI水果如芭樂、奇異果、柳橙等。奇異果為例，除了升糖指數低，食用後能讓血糖變化維持穩定以外，含有豐富的營養素還能幫助維護免疫力、防衰老，並促進身體組織與皮膚再生。

此外，陳宥達醫師強調，綠奇異果富含充足的膳食纖維，醫師表示膳食纖維可分為「可溶性纖維（soluble fiber）」與「不可溶性纖維（insoluble fiber）」兩種，前者溶於水後會呈現膠質狀，能讓糞便柔軟；不可溶膳食纖維在吸收水分後膨脹，能使糞便體積增加、刺激腸道蠕動，縮短糞便通過腸道時間，有助排便順暢、腸道更健康。值得一提的是，綠奇異果不僅是低GI食物，除了能避免食物下肚造成的血糖快速波動、降低胰島素阻抗外，奇異酵素還能幫助調節大腸微生物菌叢。

▲常見水果的GI值比較。（圖／陳宥達醫師提供）

少菸酒 運動不久坐 腸道保健很簡單

拒當腹爸爸，預防代謝症候群上身，陳宥達醫師建議，一般成年人每日可食用兩顆綠奇異果，餐前食用可幫助腸胃蠕動、餐後食用對營養素吸收也很有幫助。另外，在落實高纖均衡飲食之餘，養成規律運動習慣也十分重要，衛福部國民健康署建議「成人應每週5次、每次30分鐘」的中等強度運動（亦即身體微喘流汗、仍可講話程度），每週累積運動150分鐘以上的時間，就可以讓我們的生理達到最基本的健康效果喔！因此，平時應避免減少久坐不動，並戒除香菸、飲酒也需適量，消除內臟脂肪、避免代謝症候群，維持腸道健康也可以很簡單。