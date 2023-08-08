獨／悲傷父親節！兒消失78天再見面成冰冷遺體　新北翁心碎收屍　

▲有釣客在忠孝碼頭發現一具男性遺體，經比對發現是板橋失蹤人口曾姓男子，曾男老父親在父親節前夕心碎收屍。（圖／記者戴上容攝）

記者戴上容／新北報導

新北市一名釣客7日於三重區忠孝碼頭釣魚時，發現一具男性遺體卡在河岸邊，釣客趕緊報警，警方調查死者無明顯外傷，初步排除外力介入，再經指紋比對，發現是失蹤78天的46歲板橋曾姓男子，曾男父親在父親節前夕得知兒子死訊，心碎收屍令人鼻酸。

據了解，7日上午近12時許，39歲王姓男子悠閒的在三重區忠孝碼頭釣魚，釣到一半赫然發現有個人影卡在河岸邊，他越看越不對，發現是具男性遺體，趕緊報警處理。警方獲報到場，將膨脹的遺體打撈上岸，經指紋比對，發現死者是板橋區46歲曾姓失蹤人口，立刻通知曾男父親認屍。

曾男父親接獲噩耗表示，兒子從事製造業作業員，平日與他同住，但自5月21日獨自外出購餐後就未再返家，隔日他趕緊報失蹤，經檢視屋內未發現留有遺書，沒想到兒子消失78天後，竟然已成冰冷遺體。警方表示，後續將依規定製作家屬及發現者筆錄，家屬對曾男死亡無意見，全案報請新北地方檢察署相驗死因。

▲▼三重忠孝碼頭發現一具男性遺體，經比對發現是板橋失蹤人口曾姓男子。（圖／記者戴上容翻攝）