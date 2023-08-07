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快訊／收賄500萬掩護史上最高詐貸騙局　前調查官判刑12年哽咽了

記者黃哲民／台北報導

老牌紡織貿易商潤寅集團2019年驚爆詐貸12家行庫共472億元，創下國內詐貸史上最高紀錄，潤寅負責人楊文虎、王音之夫妻被依特別詐欺等罪各判刑25年、27年定讞，已入監服刑，而偵辦期間涉收賄500萬元、掩護詐貸犯行延後爆發的時任調查官郭詩晃，被起訴貪污等罪，台北地院歷經3年審理，今依違背職務收賄罪判郭12年徒刑、褫奪公權6年，沒收犯罪所得500萬元，可上訴。

▲▼調查局退休調查官郭詩晃涉收賄500萬元掩護潤寅集團詐貸騙局，台北地院一審判刑12年，郭詩晃聆判後表示難過不服。（圖／記者黃哲民攝）

▲調查局退休調查官郭詩晃涉收賄500萬元掩護潤寅集團詐貸騙局，今（7日）被台北地院一審依違背職務收賄罪判刑12年，郭詩晃聆判後表示難過不服。（圖／記者黃哲民攝）

已退休的郭詩晃今到庭聆判後，對判決表示不服，他說很難過，「40幾年的公務員...」接著哽咽低頭不語。同案潤寅集團前董娘王音之，也因違背職務行賄罪被判刑4月、褫奪公權2年，仍可上訴。

檢方起訴指出，郭詩晃2016年擔任台北市調查處調查專員時，奉命調查潤寅集團內部資金異常狀況，涉利用辦案之便，向居間牽線的建商、有富集團董事長洪村騫收取潤寅董事長楊文虎、王音之夫妻轉交的賄賂500萬元，洪村騫將賄款裝在水果盒內掩飾，郭詩晃還要求洪村騫運用政商人脈幫他升官。

之後郭詩晃裝模作樣約談王音之等人，卻涉以潤寅提供的假單據，2019年做成詐貸案「查無不法，列參」的調查結論，以致檢調第一間無法察覺潤寅詐貸犯行，直到潤寅詐貸金額累積超過470億元，2019年6月因週轉不靈而陸續爆發案情，創下臺灣史上最高的詐貸紀錄，受害金融行庫達12家。

楊文虎夫妻第一時間潛逃出境，檢調發動偵辦，於2020年將夫妻倆押回台灣羈押偵辦，最高法院前年（2021年）12月依特別詐欺等罪，判王音之27年徒刑、併科罰金6億5000萬元，楊文虎判刑25年、併科罰金6億元，夫妻倆均已定讞並入監服刑中。

郭詩晃於2020年初退休，同年6月底到案被羈押禁見，同年8月被起訴涉犯貪污、洩密等罪嫌，移審北院獲准交保50萬元並限制出境、出海與限制住居，他自稱遭洪村騫嫁禍，「我也許查案有瑕疵，但絕沒有收錢」，辦案期間和洪村騫碰面是以為對方來商談都更事宜，見面得知對方替潤寅關說，當下就拒絕再接觸，更傳訊息嗆洪村騫「再關說就嚴辦」。

郭詩晃辯稱最初調查潤寅案約談會計人員，仍搞不清楚潤寅為何要在自家公司之間密集轉帳，案情陷入膠著，他先去處理其他案件，後來2017年被上級催辦，他找王音之應詢，得知是為了維持潤寅集團信用狀況才這麼做，所以他在催半壓力下「草草結案」，郭並自稱應訊時聽見賄款為500萬元，他心情當下就「輕鬆了」，因為他沒拿。

不過王音之到案供稱，被扣案的2張面額各250萬元支票，上面註記「調查局郭」，就是用來支付洪村騫代墊給郭詩晃的賄款，洪村騫出庭落淚認罪，獲緩起訴處分1年、須繳交國庫6000萬元緩起訴處分金，並接受12小時法治教育。

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