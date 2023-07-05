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快訊／鼎興詐貸金額累計56億！負責人何宗英3度起訴　再判6年10月

▲▼台北法院外觀。（圖／記者羅志華攝）

▲台北法院針對鼎興貿易向永豐銀詐貸18.7億元案做出一審宣判。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

牙材商鼎興貿易因資金周轉問題，連續8年用假合約向新光銀行等10多家銀行、金融機構詐貸37億餘元，負責人何宗英因此已被判刑2次。北檢前年又發現永豐銀也遭相同手法詐貸損失18.7億元，再依違反《銀行法》起訴何宗英與鼎興總經理張譽瀚、財務主管江美玉3人。台北地院今(5日)宣判，何宗英等人違反《銀行法》，何判刑6年10月、張譽瀚判刑5年、江美玉判刑6年。

檢調查出，老字號的鼎興貿易從2008年起，因資金出現缺口，開始製作假的醫院牙科部與診所醫師合約，並且向熟識的牙醫借用支票，拿去向華南、新光、工銀租賃等9家銀行、4家租賃公司借貸，直2016年7月間，鼎興驚傳跳票，才清查出鼎興詐貸高達37億元。何宗英先前已分別遭起訴2次，一審各判刑18年、9年2月，現都正在上訴高等法院審理中。

而揭發永豐金控弊案的「吹哨者」永豐銀前總經理張晋源，也曾在鼎興詐貸案後，發現銀行有多人名字和何宗英近似，懷疑有親屬關係，果然查出，永豐銀當時監察人何宗達，是何宗英妻子的外甥，具有三親等關係，卻沒有據實填寫利害關係人，疑涉弊端。

但檢察官調查，何宗達長年旅居國外，看不懂中文，相關業務都是交由秘書助理處理，至於永豐銀承辦人員在核貸過程中，並沒有對鼎興特別寬鬆，反而是越審越嚴格，但因提供票據讓鼎興去借貸的診所，都確實有在營業，且鼎興在跳票前都還款正常，所以持續放貸。

檢察官因此認為，永豐銀相關核貸過程或許有行政疏失，但無涉及刑事犯罪，處分何宗達、張晋源等14名銀行職員不起訴，但何宗英以及張譽瀚、江美玉3人，則因涉嫌從2014年起，向永豐詐貸18.7億元，被依違反《銀行法》起訴，累計鼎興詐貸案不法金額已高達56億元。

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