男覺得咖啡味道怪怪的　監視器發現「妻子偷加漂白劑」差點喪命

▲男意外發現喝下毒咖啡。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國亞利桑那州39歲女子梅洛迪(Melody Felicano Johnson)被控在老公丈夫咖啡中加入漂白劑，丈夫喝了2至3周後，因為察覺咖啡有怪味，自行買試紙進行測試，結果發現咖啡真的被下毒，偷偷安裝監視器拍下證據後報案。

當地媒體報導，梅洛迪的丈夫強生(Roby Johnson)是一名軍人，他今年3月在德國服役時注意到咖啡的味道變得很奇怪，由於這樣的情況持續了2至3周，他自行使用試紙對自然水進行測試，但是沒有任何異常，結果對妻子幫忙準備的咖啡測試後，顯示出含有氯化物。





▲女子被控企圖殺夫。（圖／翻攝自Pima County Sheriff's Office）

強生察覺後不動聲色，每天仍假裝喝下咖啡，同時在家中偷偷安裝監視器，結果拍到梅洛迪在咖啡中偷偷添加東西的畫面，等到後來全家搬回美國，他於上月6日正式向土桑市(Tucson)警方報案。

警方拘捕梅洛迪後，前往住家調查時也覺得咖啡聞起來像是含有漂白劑，並在浴室水槽下方找到藏放起來的漂白劑。強生指控，梅洛迪是因為覬覦他死後的撫恤金才會下毒殺夫，目前梅洛迪被控一級謀殺未遂罪、加重企圖傷害罪與在食物飲料中添加有害物質等罪，將於本周開庭應訊。