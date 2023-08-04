「行李箱冒出一條人腿」警在3行李箱找到女屍塊　逮捕結婚15年尪

▲警在行李箱中找到多個被肢解的女性遺體。（圖／翻攝自Delray Beach Police）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州德拉海灘(Delray Beach)警方上月在水道中發現3個漂浮的行李箱，打開裡面藏有被肢解的女性屍體，後來陸續找到5個裝有屍塊的袋子與人頭，如今終於確認死者為80歲女子艾迪爾(Aydil Barbosa Fontes)，凶手則是和她結婚15年的丈夫威廉(William Lowe Jr.)。

德拉海灘警長馬格(Russ Mager)3日對外表示，他們指控78歲男子威廉涉嫌殺害妻子並且將遺體分屍，驗屍發現，死者艾迪爾是因為頭部中槍身亡，警方也在威廉家中辦公桌抽屜找到一把手槍。





▲警方逮捕死者丈夫。（圖／翻攝自Delray Beach Police）

警方表示，威廉開槍殺害艾迪爾後，使用電鋸將屍體分屍，並且分裝在不同袋子與箱子中，丟棄在沿岸的水道，直到警方上月21日接到民眾報案，說在一個行李箱中發現一條被砍斷的人腿。

警方同天又找到另外2個行李箱，裡面裝著女子的身體和骨盆等部位，隔日到海中進行調查，一共找到5袋裝著碎屍的袋子，警方最後根據監視器畫面鎖定威廉，並在他家中6處發現血跡，雖然仍在確認殺人動機，但他們非常肯定威廉就是凶手。拒絕認罪的威廉目前被拘留中，不得保釋。