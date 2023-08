男剛向老闆提離職　3天後「刮刮樂中3千萬大獎」讓他開心退休

▲男準備退休時發現中樂透。(圖/翻攝自Mass. State Lottery)

記者李振慧/綜合報導

美國麻薩諸塞州一名男子決定退休,結果才向老闆告知消息,3天後發現買的彩券竟然中美元100萬元(約台幣3,165萬元)大獎,讓他突然多出一大筆「退休金」,一時之前也無法相信自己的好運。

來自西博伊爾斯頓(West Boylston)的男子保羅(Paul Bashaw),當初為了慶祝自己的66歲生日所以買了刮刮樂100X Cashword,沒想到就在他向工作20多年的老闆提出離職後,上月28日突然發現自己中了大獎。

保羅表示,「我曾和我妻子說,這輩子有3件事情我從來不敢想像會發生,第一是愛國者隊(the Patriots)奪下超級盃,打高爾夫成功一桿進洞,還有中樂透,結果這3件事全都成真了」。

已經退休的保羅,最後選擇一次性領取獎金,計畫將這筆獎金用來旅行,而他購買彩券的商店也因為成功開出大獎,獲得美元10,000元(約台幣31萬元)獎金。

Win THEN retire? Not this guy! Full story > https://t.co/Pn6t28hdbM pic.twitter.com/BVpudvgr4e