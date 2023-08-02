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男剛向老闆提離職　3天後「刮刮樂中3千萬大獎」讓他開心退休

男剛向老闆提出離職　3天後「刮刮樂中3千萬大獎」讓他開心退休。（圖／翻攝自Mass. State Lottery）

▲男準備退休時發現中樂透。（圖／翻攝自Mass. State Lottery）

記者李振慧／綜合報導

美國麻薩諸塞州一名男子決定退休，結果才向老闆告知消息，3天後發現買的彩券竟然中美元100萬元（約台幣3,165萬元）大獎，讓他突然多出一大筆「退休金」，一時之前也無法相信自己的好運。

來自西博伊爾斯頓(West Boylston)的男子保羅(Paul Bashaw)，當初為了慶祝自己的66歲生日所以買了刮刮樂100X Cashword，沒想到就在他向工作20多年的老闆提出離職後，上月28日突然發現自己中了大獎。

保羅表示，「我曾和我妻子說，這輩子有3件事情我從來不敢想像會發生，第一是愛國者隊(the Patriots)奪下超級盃，打高爾夫成功一桿進洞，還有中樂透，結果這3件事全都成真了」。

已經退休的保羅，最後選擇一次性領取獎金，計畫將這筆獎金用來旅行，而他購買彩券的商店也因為成功開出大獎，獲得美元10,000元（約台幣31萬元）獎金。

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