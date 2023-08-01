陸遊客「站國道看風景」遭收費　工作人員：不買票就不能看！

實習記者高語璠／綜合報導

一名遊客於30日在網上發佈一則影片引發討論。影片中遊客在日喀則市江孜縣國道旁看遠處的風景時，遭自稱是工作人員的男子阻止，說這裡是景區要收費。事後江孜縣文化和旅遊局針對此事道歉，對相關責任人依法進行處理。

據《九派新聞》報導，遊客在日喀則市江孜縣349國道旁看遠處的風景時，遭到一名男子阻止。男子自稱景區工作人員，稱在國道上看風景是不可以的，這裡是屬於卡若拉冰川景區的景點，是國家A3級景區，是需要買票的。

該名遊客詢問男子，「站在國道上看風景都不行嗎？」男子稱景色是用來看的，凡是來旅遊的都要買票，卡若拉冰川景區距離349國道只有1至2公里，這裡是屬於國家路邊景區的。男子稱不買票就不能拍照不能看，禁止停車，禁止在國道上看冰川。

▲事後江孜縣文化和旅遊局為此事發文致歉。（圖／記者翻攝微博）



遊客將事發經過用手機錄成影片，將影片發在網上。事後江孜縣文化和旅遊局在「雲端珠峰」公眾號就此事發文致歉，並說江孜縣人民政府高度重視，第一時間成立相關單位展開情況查核和規範整頓，經調查，卡若拉冰川景區確實存在工作人員阻礙行人景區外拍照的問題。

看完影片的網友在底下留言說，「如果坐飛機看到珠峰是不是也要買票」、「真擔心以後吸氧氣會不會被收費」、「這有點不對了，難道國道也是你們開發的」。