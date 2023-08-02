警察在20公尺外！她回家驚見母親被殺…10分鐘後「自己也遇害亡」

▲張男的妹妹在這條巷子被殺死。（圖／翻攝自奔流新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

陝西一女子近日下班回家，發現自己的母親被殺死，後被現場的警員阻止在門外。10分鐘後，她剛走出家門不久，就慘被埋伏的兇手殺害身亡。哥哥控訴，警方保護不力，明知道兇手是誰，反而不讓妹妹進家門，更直接導致她在離家20公尺處被殺害。

據《奔流新聞》報導，6月12日晚，陝西榆林綏德縣一張姓男子的母親和妹妹先後被殺害，張男質疑警方保護不力，導致嫌疑人殺害母親後，再度殺死妹妹。

8月1日，張男講述了案發經過，「我是接到醫院的電話，才知道家裡出事了。」張男是一名司機，常年在外奔波。6月12日晚10時許，他接到綏德縣一家醫院的電話，得知兒子在搶救，急忙趕回家才知妹夫殺害了母親，砍傷了兒子，又殺害了妹妹。

「妹妹和妹夫在鬧離婚，法院已經開了一次庭」，張男說，妹夫可能因此遷怒於娘家，「到我家廚房後拿起菜刀砍我母親和兒子，兒子裝死後妹夫離開，隨後兒子報警。」據他所知，警方到達現場後，先後將母親和兒子送往醫院，母親傷勢過重不治身亡，兒子手指被砍斷。

「10點16分左右，我妹妹剛下班回家，看到家中發生此事，要進去查看，但案發現場的警員把我妹妹阻止在門外」，張男控訴，妹妹隨後在門口的巷子內被妹夫殺害，「妹妹離開家門不到10分鐘，就在距離家門20公尺遠的地方被殺，當時警員就在我家。」

張男指出，妹夫也是同村人，「警員明明知道兇手是我妹夫，在我妹妹到家的情況下不實施保護，反而不讓進家門，直接導致在家門口被殺害。」張男認為，警方對妹妹的死亡要負責任。

更令張男沒有想到的是，家人還沒來得及看妹妹最後一眼就被火化，「我們家屬都沒簽字，他們怎麼能私自處置妹妹的遺體？」

8月1日下午，綏德縣公安局刑警大隊工作人員稱，案情不便透露。