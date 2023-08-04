河流暴漲沖走遊客「至少4人死亡」　海豐官方：事發地非景點

▲多名遊客到未開發區玩水遭沖走。（圖／翻攝自澎湃新聞）



記者林郁婷／綜合報導

廣東汕尾海豐縣蓮花山附近河流近日突然暴漲，不少遊客因此被湍急水流沖走，目前已造成至少4人死亡，還有許多遊客的物品也隨著水流漂走。海豐縣當局指出，事發地點未被開發，並不是旅遊景點，雖然明確禁止民眾下水遊玩，但防護措施仍經常被破壞。

據《澎湃新聞》報導，事發地點位於蓮花山大液河埔仔洞段，水位暴漲時，許多人還在河水中間遊玩，來不及回到岸上。岸邊的人則是不斷揮手大喊「快上岸」，但仍無法阻止水流帶走遊客，還有大量物品也被沖走，像是游泳圈、置物箱等等，幾個臨時搭建的帳篷也來不及收。

▲幾個休息用的帳篷來不及收拾。（圖／翻攝自澎湃新聞）



目擊者回憶情況表示，發現漲水且水質變黃後，他意識到不對勁，立刻回到岸上，當時也提醒其他遊客，但有些人沒有聽話，繼續留在原地玩水，才造成這場憾事發生。

海豐縣應急管理局人員指出，該河段有個水庫，因此並非旅遊景點，為未開發區域；海城鎮政府官員則表示，最近不建議再到那裡，也已經上鎖了，「危險區域不要過去」；另外，縣政府相關人員透露，目前已結束救援行動，結果需等待通報。

海城鎮政府3日針對此事發布通報，內容提到，事發後立即展開救援，截至2日上午，「已搜尋到全部落水人員，惟其中4人不幸死亡」，如今正值汛期、暑期、出遊高峰期「三期疊加」，強降雨、颱風、高溫都容易讓野外遊玩的風險大增，因此也呼籲民眾，「不要到未經開發的野外區域特別是封閉管理區域遊玩」。