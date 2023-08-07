大漠走走／類似古化石！　七彩丹霞每條紋理都暗藏「大數據」

記者蔡儀潔／甘肅報導

作為「世界十大神奇地理奇觀」之一，甘肅張掖丹霞地貌宛如大自然的顏料盤，每年吸引百萬遊客來打卡。景區工作人員李俊玲向《東森新媒體ETtoday》介紹，此處土壤裡的色彩元素超過25種，每一條線、每一個紋理都反映了古地理氣候的大數據，「它其實是類似古化石的存在，若被破壞可能無法再生。」

據介紹，張掖七彩丹霞景區總面積50平方公里，海拔高度在2000至3800公尺之間，地貌形成於1.35億至6500萬年前的侏羅紀白堊紀時期，表面由細砂岩和泥質岩構成，極易被風化侵蝕，是全球唯一、大陸獨有的神奇地貌。

▲七彩丹霞。（圖／記者蔡儀潔攝）

談起壯觀景觀的成因，李俊玲表示，是由於土壤中鐵離子濃度含量差異，加上濕度不同，讓丹霞地貌呈現「色如渥丹燦若明霞」的景象，而當不同價位的鐵離子比值變化時，色彩亦會跟著千變萬化，譬如二價鐵離子和三價鐵離子數值過低時，山體的顏色可能就是紅色的，反之可能為灰綠色或灰黑色。

丹霞七彩斑斕的山體地理科普價值亦非常高。據李俊玲介紹，彩色丘陵的線條、紋理都反映出古地理氣候的大數據，譬如綠色可能意味著當時環境非常濕冷；紅色可能代表環境炎熱乾燥。

▼ 七彩丹霞每年吸引數萬名遊客來打卡。（圖／記者蔡儀潔攝）

俯瞰完彩色山丘地貌外，「萬象土林谷」令遊人能實地走進山谷中，欣賞險峻的懸崖峭壁和宛如鬼斧神工的怪石，感受具有陽剛之美的丹霞地貌，2007年的電視劇《神探狄仁傑》第三部就在此處取景拍攝。

▲宛如臥獅的石頭。（圖／記者蔡儀潔攝）

有趣的是，峭壁上的怪石各異，考驗遊客們的觀察力和想像力，譬如「龍蟠虎踞」就是由紅色砂岩與泥質岩經過差異的風化作用而形成，岩層顆粒較小的泥質岩岩質較軟，形成四槽，砂岩硬度較高，形成凸稜，放眼望去，岩層顆粒較為粗大的砂岩形成龍虎同體，虎背龍脊相結於上，組合成「龍盤虎踞」的景觀。

▼酷似僧人的石頭。（圖／記者蔡儀潔攝）

七彩丹霞的奇景吸引各地的遊客前來打卡。李俊玲表示，2019年當地已突破260萬人次，疫後旅遊業復甦強勁，今年7月16日遊客量已經突破百萬，比2019年提早了12天，預計今年7月底到8月上旬可達全年遊客峰值。

龐大的遊客量考驗景區保護自然景觀，大陸網上就流傳「踩一腳要60年才能恢復」的說法。對此，經專家考證，彩色丘陵地層的形成和誕生是以百萬年計算，是不可再生、不可複製的地質遺跡，彩色丘陵區域在遭受人為破壞後會加速風化和流水侵蝕，自然恢復週期長、修復難度大。