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大陸 大陸焦點 特派現場

家裡抓到「迷你尖叫獸」一筷子夾起！　專家揭真身：長大很可怕

▲▼廚房抓到「迷你尖叫獸」！專家揭真身：長大很可怕。（圖／翻攝自西安晚報）

▲家裡抓到迷你尖叫獸。（圖／翻攝自西安晚報）

記者鄭思楠／綜合報導

安徽一男子近日在家裡聽到詭異尖叫聲，尋找一番竟發現一隻相當迷你的「尖叫獸」。之後，家人用筷子夾起這個生物發現，雖然牠個頭還很小，卻異常兇狠。之後，動保中心確認，這隻迷你生物相當稀有，而且長大後具有可怕攻擊性。

據《西安晚報》報導，日前，安康市漢陰縣雙乳鎮雙乳村一村民在家中發現一條鱷魚，雙乳鎮派出所警員第一時間趕赴現場並成功將牠捕獲。

▲▼廚房抓到「迷你尖叫獸」！專家揭真身：長大很可怕。（圖／翻攝自西安晚報）

▲真身居然是暹羅鱷。（圖／翻攝自西安晚報）

據當地居民回憶，7月30日他在家聽見異常響聲，尋找過程中，竟在屋內椅子下發現一條鱷魚，把他嚇了一跳。該鱷魚體長約30公分，對靠近的人和物體具有很強的攻擊性。

雙乳鎮雙乳村六組村民柯于斌表示，當天12時左右，他從廚房出來，走到客廳聽到有什麼叫聲，找到椅子下面，竟看到有筷子長的一條小鱷魚，當時他母親拿手電和火鉗來夾牠，夾的時候牠還咬人、咬火鉗，於是他就打電話報警。

警員趕到後成功將鱷魚捕獲，之後交給安康市水生野生動物救助中心作進一步處理。後經專家認定，該鱷魚是外來物種暹羅鱷，由於當地並沒有鱷魚養殖場，疑似個人養殖並放生。

▲▼廚房抓到「迷你尖叫獸」！專家揭真身：長大很可怕。（圖／翻攝自西安晚報）

漢陰縣公安局雙乳派出所副所長提醒，「廣大群眾不要隨意放生、棄養水生動物到河裡。對於外來物種且具有攻擊性的動物，被放生到河道裡，一方面可能會破壞水域的生態鏈。另一方面，像鱷魚等一類具有攻擊性的物種，野外放生處置會威脅到人民群眾生命財產安全。同時，如果在野外或河道中發現不明物種，可報警或向相關部門及時反映，以獲得有效救助。」

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