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曾文水庫蓄水破51%登第一　5天進帳1.4億噸超越翡翠水庫

記者黃翊婷／綜合報導

卡努颱風掃過台灣，為中南部地區帶來強勁雨勢，連帶也讓水庫進帳不少，其中曾文水庫的蓄水百分比，在5天之內由22.88％上升至51.57％，有效蓄水量達到2億6137萬噸，超越翡翠水庫2億5676.61萬噸，成為全台有效蓄水量第一名的水庫。

▲受颱風西南流流影響，台南地區降大雨，曾文水庫水情大進帳，一舉逼近1億3千萬噸。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲曾文水庫是台灣最大的水庫。（圖／ETtoday資料照）

經濟部水利署統計，截至7日上午7時，曾文水庫6日累積降雨量為54.4mm，蓄水百分比達到51.57％，有效蓄水量為2億6137萬噸，成為全台有效蓄水量第一名的水庫；相較於3日的數據，蓄水百分比22.88％、有效蓄水量1億1595萬噸，等同5天進帳1億4542萬噸水量，可見卡努帶來的雨勢有多驚人。

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而供應台北都會區的翡翠水庫，3日的蓄水百分比為74.7％、有效蓄水量2億5062.44萬噸，7日的蓄水百分比則為76.53％、有效蓄水量2億5676.61萬噸。

7日水庫水情。（圖／翻攝自經濟部水利署）

▲翡翠水庫與曾文水庫的水情對比。（圖／翻攝自經濟部水利署）

此外，南部其他水庫也幾乎都「補好補滿」，仁義潭水庫蓄水百分比95.7％、有效蓄水量2372.4萬噸；白河水庫蓄水百分比75.7％、有效蓄水量1050萬噸；烏山頭水庫蓄水百分比70.5％、有效蓄水量5580萬噸；南化水庫蓄水百分比100％、有效蓄水量9071萬噸；阿公店水庫蓄水百分比37.4％、有效蓄水量568萬噸；牡丹水庫蓄水百分比78.8％、有效蓄水量2088萬噸。

▼北中南各水庫水情。（圖／翻攝自經濟部水利署）

7日水庫水情。（圖／翻攝自經濟部水利署）

7日水庫水情。（圖／翻攝自經濟部水利署）

7日水庫水情。（圖／翻攝自經濟部水利署）

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