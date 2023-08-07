蘭恩颱風最快明生成　最新各國路徑曝

記者陳俊宏／台北報導

最新各國電腦模式模擬路徑出爐！天氣風險公司天氣分析師吳聖宇表示，這周在日本南方海面可能會有今年第7號颱風「蘭恩」誕生，依照目前預報來看，應該會往日本方向移動，對台灣天氣不至於造成影響。氣象粉專則認為，周二、周三就有可能成颱。

▲▼目前西北太平洋有一個卡努颱風、一個熱帶擾動（95W）發展中。（圖／翻攝JTWC、digital-typhoon）

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吳聖宇說，預估今天（7日）還是受到西南風影響，加上台灣位於低壓帶中，大氣狀態較不穩定，南部持續有降雨機會，並且仍有局部較大雨勢發生的可能性，除了山區之外，平地也可能有局部大雨出現。

吳聖宇指出，中北部、東半部山區到了中午過後，將會有熱對流雷雨出現機會，雖然預報看起來降雨比較偏向山區為主，但還是提醒中北部、東半部的朋友，午後要外出的話記得攜帶雨具。

▼最新各國電腦模式模擬卡努、熱帶擾動路徑。（點圖可放大／翻攝typhoon2000）

吳聖宇提到，周二起一直到周五台灣仍位於低壓帶內，維持西南風的環境，而且水氣有逐漸增多趨勢，大氣狀態不穩定，加上海陸風環流以及白天熱力作用等因素加入，除了迎風面的中南部地區，持續會有短暫陣雨或雷雨以外，北部、東半部的熱對流雷雨情況也將變得旺盛，甚至有局部大雷雨出現的機會。

吳聖宇表示，這種不穩定的天氣可能要等到周末期間，隨著太平洋高壓增強，低壓帶範圍往大陸內陸退縮，離開台灣附近之後才會逐漸好轉；預估周末期間在西南風迎風面中南部地區的降雨，有機會停止下來，剩下各地山區的午後熱對流雷雨，慢慢又會恢復到比較典型的夏季型天氣型態。

吳聖宇指出，這周在日本南方海面可能會有今年第7號颱風蘭恩誕生，但依照目前的預報來看，應該會往日本方向移動，對台灣天氣不至於造成影響；後續到了下周進入8月後半，隨著太平洋高壓又重新回到日本附近，颱風容易發展的區域可能又會回到南海、菲律賓附近海域，實際颱風發展的狀況還有待觀察。

▲▼最新歐洲（上圖）、美國（下圖）系集模式模擬熱帶擾動未來路徑。 （圖／翻攝Weathernerds）



「林老師氣象站」臉書提到，卡努颱風往日本九州繼續前進，而在日本東南方外海又有一熱帶擾動正在醞釀生成，周二、周三前後就有可能形成今年西北太平洋第7號颱風蘭恩，推估往日本東南部海面接近的機會最高，目前對台灣沒有影響，未來仍需追蹤監測其運動發展。

中央氣象局預報員趙竑接受《ETtoday新聞雲》訪問分析，目前在卡努颱風東邊有些雲系消消長長，未來有機會發展成較強系統，至於會不會變颱風，等變成熱帶性低氣壓再來看，未來偏向往日本東方海面移動，對台灣沒什麼影響。