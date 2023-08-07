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可能有雙颱！「蘭恩」最快明誕生　雨區要擴大了

（圖／氣象局）

▲本周天氣圖。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

近期可能有雙颱生成，周二起西南風雨區擴大！氣象粉專表示，日本東南方外海又有一熱帶擾動正在醞釀，周二、周三前後就有可能形成今年第7號颱風「蘭恩」。對此，中央氣象局預報員趙竑指出，未來兩個熱帶系統都對台灣不會有什麼影響。而最新各國電腦模式模擬路徑也曝光。

氣象局今天（7日）凌晨發布「大雨特報」，西南風影響，易有短延時強降雨，今日高雄及屏東有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，連日降雨土石鬆動，山區請注意坍方、落石及溪水暴漲。

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趙竑接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，未來一周都是西南風環境，今天主要降雨集中在南部、中部山區，整天有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨機率，南部山區有機會達到局部豪雨；中部、東部和東南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

趙竑說，周二至周日中南部有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨機率；其他地區也有些變化，因水氣增多，北部、東北部可能零星飄雨，午後因熱力作用，雨勢也會稍增。

至於近期是否可能有雙颱生成，趙竑分析，目前在卡努颱風東邊有些雲系消消長長，未來有機會發展成較強系統，至於會不會變颱風，等變成熱帶性低氣壓再來看，未來偏向往日本東方海面移動；而另一個系統是從較遙遠的東方過來，跨過換日線朝西移動，會隨時間逐漸減弱，這兩個系統都對台灣不會有什麼影響。

▼目前西北太平洋有一個卡努颱風、一個熱帶擾動（95W）發展中。（圖／翻攝JTWC）

（圖／翻攝JTWC）

▼最新各國電腦模式模擬卡努、熱帶擾動路徑。（點圖可放大／翻攝typhoon2000）

（圖／翻攝typhoon2000）

「林老師氣象站」臉書提到，卡努颱風往日本九州繼續前進，而在日本東南方外海又有一熱帶擾動正在醞釀生成，周二、周三前後就有可能形成今年西北太平洋第7號颱風「蘭恩」，推估往日本東南部海面接近的機會最高，目前對台灣沒有影響，未來仍需追蹤監測其運動發展。

氣象專家吳德榮則在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，周二至周五西南季風略減弱，但水氣增多，大氣仍很不穩定，降雨範圍擴大，西半部有局部陣雨或雷雨，中南部有大雷雨發生，伴隨劇烈天氣（雷擊、強風、瞬間強降雨），應持續注意連日多雨而致災；周六、周日水氣略減，大氣仍不穩定，西半部午後有局部陣雨或雷雨的機率。

吳德榮表示，最新歐洲系集模式在日本東南方海面有蘭恩颱風的模擬，其周三晚間8時生成機率已高達80%，但即使成颱，因緯度已高距離又遠，導引氣流不向台灣，無侵台疑慮。

吳德榮說，另外，東太平洋第5號熱帶系統「Dora」8/1已被命名，目前在夏威夷東南方，周六前後將跨過換日線（東經180度），亦無侵台疑慮，雖會被收編為西北太平洋第8號颱風，但並不算是在西北太平洋生成的颱風，否則在統計全球生成總數時，會出現重覆計算的問題。

▼吳德榮說，最新歐洲系集模式模擬，周三20時在日本東南方海面有蘭恩颱風，其生成機率高達80％；另外，東太平洋第5號熱帶系統Dora在夏威夷西南方海面。（圖／翻攝「三立準氣象.老大洩天機」）

（圖／翻攝「三立準氣象.老大洩天機」）

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