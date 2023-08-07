明起雨區擴大！一路下到周末　水氣最多時間曝

記者陳俊宏／台北報導

周二起雨區擴大，一路下到周末！氣象專家賈新興表示，周三至周五水氣很多，西半部有局部短暫雨，午後其他地區有局部短暫陣雨。

賈新興說，周二至周六環境吹西南風，周二嘉義以南沿海、桃園以北深夜至清晨有零星短暫雨，其他地區午後有局部短暫陣雨。

賈新興指出，周三至周五水氣很多，西半部有局部短暫雨，午後其他地區有局部短暫陣雨；周六嘉義以南沿海深夜至清晨有零星短暫雨，其他地區午後有局部短暫陣雨。

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▼最新歐洲模式預測未來降雨。（圖／翻攝賈新興YouTube）

賈新興提到，周三、周四西太平洋有另一個颱風生成的機率，初步研判不影響台灣；周日西南風減弱，周日至下周三北部及宜蘭山區午後有零星短暫陣雨。

中央氣象局預報員趙竑接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，未來一周都是西南風環境，今天主要降雨集中在南部、中部山區，整天有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨機率，南部山區有機會達到局部豪雨；中部、東部和東南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

趙竑指出，周二至周日中南部有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨機率；其他地區也有些變化，因水氣增多，北部、東北部可能零星飄雨，午後因熱力作用，雨勢也會稍增。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



▼本周天氣圖。（圖／氣象局）





