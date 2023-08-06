南投加油站救命英雄是她！女員工聞「土石流味」崩潰喊：快跑

▲南投仁愛鄉南豐村的加油站遭掩埋，女員工聞到「土石流味」，嚇得哭喊「快跑」。（圖／台中市消防局提供）



記者柯振中／綜合報導

南投縣仁愛鄉受到卡努颱風外圍環流影響，出現了恐怖的致災性降雨，南豐村的加油站更是因此遭到掩埋。而在這場恐怖意外當中，有名女員工成了救命英雄，當時她聞到了「土石流味」，發現還有同事在站內，於是放聲哭喊「快跑」，才讓所有人及時逃命、躲過了一劫。

這間位在南豐村中正路上的加油站意外不斷，2000年、2004年及2008年就曾受到致災性降雨影響，導致全站遭到掩埋、淹沒，如今再度發生這種慘況，實在令人感到害怕。

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遇到這種恐怖天災，物品來不及搶救，大家只能趕快逃命，因此貴重的東西全被掩埋，加油站此次損失十分慘重。老闆也十分無奈，這間加油站花了上千萬接手，由家族一起經營，如今全遭土石掩埋，想要清理需要耗費相當大的功夫，恐怕需要花上一個月，損失最高可能達到500萬。

▲▼現場恐怖的畫面令人看得冷汗直流，所幸沒有造成任何傷亡。（圖／仁愛原鄉茶道協會總幹事黃家樑提供提供）



值得一提的是，根據《華視》報導，站內有名任職21年的資深女員工，因為先前就經歷過2次土石流，因此聞到氣味，就能知道是否有土石流發生，而這次聞到味道以後，立即打算逃命，卻發現還有同事在站內，嚇得她哭喊「快跑」，也因此讓一眾同事們及時逃離，才沒有發生悲劇。

▲▼除了南豐村以外，南投還有許多地區受到重創，目前救援工作仍在持續當中。（圖／新北市消防局提供）



除了加油站以外，仁愛鄉多處受到災情影響，目前統計農作物損害高達418.5公頃，金額為8,469萬元，且還有上千戶居民無電可用，目前救災工作仍在持續當中。

此外，南投縣府開設了緊急收容所，目前14處共安置了204人，至於藥品、奶粉等民生必需品，則會透過空投的方式來補給。