　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

南投加油站救命英雄是她！女員工聞「土石流味」崩潰喊：快跑

▲▼ 。（圖／台中市消防局提供）

▲南投仁愛鄉南豐村的加油站遭掩埋，女員工聞到「土石流味」，嚇得哭喊「快跑」。（圖／台中市消防局提供）

記者柯振中／綜合報導

南投縣仁愛鄉受到卡努颱風外圍環流影響，出現了恐怖的致災性降雨，南豐村的加油站更是因此遭到掩埋。而在這場恐怖意外當中，有名女員工成了救命英雄，當時她聞到了「土石流味」，發現還有同事在站內，於是放聲哭喊「快跑」，才讓所有人及時逃命、躲過了一劫。

這間位在南豐村中正路上的加油站意外不斷，2000年、2004年及2008年就曾受到致災性降雨影響，導致全站遭到掩埋、淹沒，如今再度發生這種慘況，實在令人感到害怕。

[廣告]請繼續往下閱讀...

遇到這種恐怖天災，物品來不及搶救，大家只能趕快逃命，因此貴重的東西全被掩埋，加油站此次損失十分慘重。老闆也十分無奈，這間加油站花了上千萬接手，由家族一起經營，如今全遭土石掩埋，想要清理需要耗費相當大的功夫，恐怕需要花上一個月，損失最高可能達到500萬。

▲▼ 南投仁愛鄉南豐村中正路加油站、超商遭土石流侵襲。（圖／仁愛原鄉茶道協會總幹事黃家樑提供提供）

▲▼現場恐怖的畫面令人看得冷汗直流，所幸沒有造成任何傷亡。（圖／仁愛原鄉茶道協會總幹事黃家樑提供提供）

▲▼ 南投仁愛鄉南豐村中正路加油站、超商遭土石流侵襲。（圖／仁愛原鄉茶道協會總幹事黃家樑提供提供）

值得一提的是，根據《華視》報導，站內有名任職21年的資深女員工，因為先前就經歷過2次土石流，因此聞到氣味，就能知道是否有土石流發生，而這次聞到味道以後，立即打算逃命，卻發現還有同事在站內，嚇得她哭喊「快跑」，也因此讓一眾同事們及時逃離，才沒有發生悲劇。

▲▼ 南投仁愛鄉廬山溫泉區受到重創，新北市消防出動協助救災。（圖／新北市消防局提供）

▲▼除了南豐村以外，南投還有許多地區受到重創，目前救援工作仍在持續當中。（圖／新北市消防局提供）

▲▼ 南投仁愛鄉廬山溫泉區受到重創，新北市消防出動協助救災。（圖／新北市消防局提供）

除了加油站以外，仁愛鄉多處受到災情影響，目前統計農作物損害高達418.5公頃，金額為8,469萬元，且還有上千戶居民無電可用，目前救災工作仍在持續當中。

此外，南投縣府開設了緊急收容所，目前14處共安置了204人，至於藥品、奶粉等民生必需品，則會透過空投的方式來補給。

ET快訊
田馥甄突被20歲歌迷「當眾羞辱」　傻眼反擊了
他撞到頭「腫包」冰敷沒消！　醫一照：是癌細胞跑出來
朱海君隱身後台一小時！「全身包緊緊」廟側門閃人
快訊／U12冠軍戰沈偉凡安打建功　4局下扳平中華2比2美國
南投加油站救命英雄是她！　聞「土石流味」崩潰喊：快跑
身分證「有8」就打折！　飯店Buffet推父親節優惠

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

鬧鬼的店才會紅！條通媽媽桑回憶「魔幻生活」與好兄弟和平共存

南投加油站救命英雄是她！女員工聞「土石流味」崩潰喊：快跑

快訊／高雄桃源區3里明天停班停課！道路緊急搶通中

AV女優引退畫漫畫自傳！自揭片酬5萬→150萬秘辛　首部腳本看傻眼

獨／72歲阿伯「金槍不倒」！啪啪免吞藥　女醫曝多做這動作

雨還要下十天！周二連平地都有暴雨　「雙颱蘭恩、朵拉」將誕生

大媽台鐵上看影片！「噪音轟炸5分鐘」他1舉動反擊：會怕就好

台史博「當我們望春風」特展開幕　黃偉哲：透過音樂認識台灣

雞蛋產量不足「恐再掀蛋荒」　農業部澄清：生產穩定、庫存充裕

完全看不到女神！他批成人展「根本肥宅、宅男展」氣炸

夏克立遭爆「擁3房還裝窮」反擊了　控黃嘉千阻賣房「害他背千萬債」：我很累

動漫盃街舞賽第一名！創意重現鹿丸影子模仿術

李㼈愛女登《未來少女》獲低分落淚　曝父一開始不支持參賽：想打破標籤！

薔薔巴黎拍片「遭路人挑釁罵bxxch」！　惡意擋鏡頭...她氣炸反擊：我好欺負？

走路突腳軟摔倒超魔性　吸3萬網友：忍不住重播

田馥甄難得邀嘉賓當場後悔　魏如萱請不走...嚇到「腋下發熱」

被逼瘋？婁峻碩罕見動怒喊「出去！」　力挺邱鋒澤..談采子：道不同不相為謀

耐心大考驗！心機汪敷衍主人指令 暴衝貪食掃光零食：小孩才做選擇

老高二度發聲：從沒說自己是源！　遭控抄襲「你們沒權利要我刪片」

田馥甄「觀世音造型」自嘲像蚊帳　稱歌迷「碗友」：有在敲碗的朋友ＸＤ

鬧鬼的店才會紅！條通媽媽桑回憶「魔幻生活」與好兄弟和平共存

南投加油站救命英雄是她！女員工聞「土石流味」崩潰喊：快跑

快訊／高雄桃源區3里明天停班停課！道路緊急搶通中

AV女優引退畫漫畫自傳！自揭片酬5萬→150萬秘辛　首部腳本看傻眼

獨／72歲阿伯「金槍不倒」！啪啪免吞藥　女醫曝多做這動作

雨還要下十天！周二連平地都有暴雨　「雙颱蘭恩、朵拉」將誕生

大媽台鐵上看影片！「噪音轟炸5分鐘」他1舉動反擊：會怕就好

台史博「當我們望春風」特展開幕　黃偉哲：透過音樂認識台灣

雞蛋產量不足「恐再掀蛋荒」　農業部澄清：生產穩定、庫存充裕

完全看不到女神！他批成人展「根本肥宅、宅男展」氣炸

小吳撞臉日本牛郎！　看木曜影片「驚見雙胞胎」：像到笑出來

不斷更新／U12冠軍戰守備亂流失分被超前　5局中華2比3美國

吃鹽水雞能減肥！她圖揭「10大地雷食物」少點　雞翅上榜了

台灣大搶攻遊戲市場　「OP遊戲玩家」攜手索尼推PS5加會員套組

田馥甄突被20歲歌迷「當眾羞辱」　她「面子掃地」傻眼反擊了！

李凱威敲本季第2轟！　味全4比3險勝樂天

靠景氣差救供電？今年用電尖峰為十年來第二高　不宜以錯誤解讀輕蔑台電努力

鬧鬼的店才會紅！條通媽媽桑回憶「魔幻生活」與好兄弟和平共存

新北第一豪宅首傳賠售　他入手3年讓利774萬轉手法拍戶

南投加油站救命英雄是她！女員工聞「土石流味」崩潰喊：快跑

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

生活熱門新聞

老高跌落神壇誰來接棒？鄉民全點名他

台大直播超導體LK-99實驗　2萬人緊盯結果

罕見吉日！今天觀世音菩薩得道日　5生肖超衰快拜

熱炒老闆直播邀北科大學生　原班人馬回來吃到飽

直升機明運物資支援南投　桃源卻拒收

老高YT訂閱數585萬「48%不是人」　真實數字曝

老高被爆抄襲卻沒事？他點出關鍵：避掉很多審判

搭火車「被針頭扎到」嚇壞！竟卡座椅縫隙

老高爆抄襲！網卻狂點名1人「覺得不舒服」　兩派吵翻

越南法國麵包340人中毒　2病毒害的

快看信箱！3.6萬張機票大放送　小資女真的中獎了

霸王級行人闖紅燈過馬路　8秒片掀戰

雨還要下十天！周二連平地都有暴雨

4縣市豪大雨！雨區要擴大了　最新成颱機率70%

更多熱門

相關新聞

南投遭豪雨重創！蔡英文報告救災進度

南投遭豪雨重創！蔡英文報告救災進度

颱風卡努雖遠離台灣，但強大西南氣流接棒，在中部山區降下致災性豪雨，南投縣仁愛鄉災情慘重，行政院副院長鄭文燦6日上午也臨時更改行程，改到南投仁愛鄉實地勘災。對此，總統蔡英文稍早也報告救災進度，強調會全力協助地方進行災後重建，務必讓民眾生活儘速恢復正常。

南投春陽溫泉露營區3人受困　21消防人員解圍

南投春陽溫泉露營區3人受困　21消防人員解圍

南韓：卡努10日登陸穿越朝鮮半島

南韓：卡努10日登陸穿越朝鮮半島

雨還要下十天！周二連平地都有暴雨

雨還要下十天！周二連平地都有暴雨

奧萬大43遊客坐直升機脫困　「回家的路」縮時曝

奧萬大43遊客坐直升機脫困　「回家的路」縮時曝

關鍵字：

卡努颱風南投加油站土石流味

讀者迴響

熱門新聞

苗栗一家5口同車亡！爸是聯結車司機

江宏傑遭砲「活該被離婚」！奇葩事蹟起底：是我也跑

快訊／苗栗「一家5口」同車氣絕　恐已死亡5天

奎丁「無罩逛街」胸前走光全被拍！絕美形狀外露

福原愛遭法院強制執行！　殘酷2下場曝

房東要漲1000元　樹林男引爆瓦斯「讓你變凶宅」

男想送亞東醫院「沒床位」就引爆瓦斯

員工撞凹勞斯萊斯免賠　象董癌逝

老高跌落神壇誰來接棒？鄉民全點名他

台大直播超導體LK-99實驗　2萬人緊盯結果

一家5口陳屍苗栗偏僻農路　家屬趕赴現場認屍

苗栗一家5口陳屍車內　親友吐悲劇真相

超商美式、拿鐵買6送6今天限時搶

「台灣第一女優」1句話讓吳宗憲訪不下去

每人每晚786住飯店3天2夜免費吃早餐

更多

最夯影音

更多
夏克立遭爆「擁3房還裝窮」反擊了　控黃嘉千阻賣房「害他背千萬債」：我很累

夏克立遭爆「擁3房還裝窮」反擊了　控黃嘉千阻賣房「害他背千萬債」：我很累
動漫盃街舞賽第一名！創意重現鹿丸影子模仿術

動漫盃街舞賽第一名！創意重現鹿丸影子模仿術

李㼈愛女登《未來少女》獲低分落淚　曝父一開始不支持參賽：想打破標籤！

李㼈愛女登《未來少女》獲低分落淚　曝父一開始不支持參賽：想打破標籤！

薔薔巴黎拍片「遭路人挑釁罵bxxch」！　惡意擋鏡頭...她氣炸反擊：我好欺負？

薔薔巴黎拍片「遭路人挑釁罵bxxch」！　惡意擋鏡頭...她氣炸反擊：我好欺負？

走路突腳軟摔倒超魔性　吸3萬網友：忍不住重播

走路突腳軟摔倒超魔性　吸3萬網友：忍不住重播

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面