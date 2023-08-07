尼日軍事政變後「關閉空域」　警告：劇烈反擊任何侵犯

▲尼日總統衛隊司令查尼發動軍事政變，自封為新領袖。（圖／路透）

文／中央社尼阿美6日綜合外電報導

區域集團西非經濟共同體威脅軍事干預以恢復尼日憲法秩序的期限將屆，尼日軍事統治者今天宣布已經關閉空域，並且警告將會以「劇烈而且即時的反應」因應任何侵犯。

法新社和路透社報導，尼日軍政府代表在聲明中指出：「從鄰國的準備工作可以看出面臨干預的趨勢日益明確，在另行通知之前，尼日空域從今天星期日開始對所有航空器關閉。」

在西非經濟共同體（ECOWAS）要求對民選總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）交還權力的最後期限即將屆滿之際，尼日軍方作出這項宣布。

西非經濟共同體7月30日對尼日新的軍事統治者發出於一週內交出權力，否則不排除進行軍事干預的最後通牒。

親西方的貝佐姆7月26日遭到總統衛隊挾持，總統衛隊指揮官蒂亞尼（Abdourahamane Tiani）同月28日自封為國家元首。

數以千計軍政府支持者稍早湧向首都尼阿美（Niamey）一座體育場，為軍方不屈服於外部壓力的決定喝采。

西非經濟共同體的軍事首長已經同意一項可能的軍事行動計畫，包括如果貝佐姆未於最後通牒期限內獲釋並且恢復權力，將於何時及從何處展開打擊。