指控法國計畫「釋放遭扣押總統」　尼日軍政府：將引發流血衝突

▲尼日軍方26日宣布政變。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

西非國家尼日（Niger）軍政府31日宣稱，被推翻政府授權，允許法國針對尼日總統府實施打擊，藉此釋放被扣押總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）。他們此前警告試圖釋放總統的外國勢力，並稱此舉將導致流血衝突與混亂。

尼日政變策畫者之一的阿卜杜拉赫曼上校（Amadou Abdramane）宣稱，被推翻政府的外交部長馬蘇杜（Hassoumi Massoudou）授權了這項計畫。不過，馬蘇杜目前未被記者聯繫上，提供回應或說明。

▲尼日30日出現上千名力挺政變的示威者。（圖／路透）



尼日26日爆發政變，總統衛隊扣押總統，軍方領袖登上國家電視台，宣布推翻貝佐姆政權，立刻招致國際譴責。西非經濟共同體（ECOWAS）已經實施制裁，要求一周內讓貝佐姆復職，否則將會授權動武。不過，軍方支持者也於30日走上街頭，揮舞俄國國旗、襲擊法國大使館，高喊「法國滾蛋」、「俄國萬歲」，招致警方催淚瓦斯攻擊。

▲尼日總統貝佐姆與法國總統馬克宏合影。（圖／達志影像／美聯社）

十年來，法國在西非薩赫爾地區（Sahel）協助對抗伊斯蘭叛亂武裝份子，但部分當地人更希望這個前殖民母國停止干涉區域事務。過去2年，同為法國前殖民地的馬利（Mali）與布吉納法索（Burkina Faso）相繼在反法浪潮中發生軍事政變，相較之下，尼日卻是西方對抗極端份子的關鍵盟友，2021年透過民選執政的總統貝佐姆更與美法關係密切。

與此同時，法國譴責政變行為，呼籲讓貝佐姆復職，但未宣布任何軍事干預的意圖。總統馬克宏僅說，任何針對法國在尼日利益的攻擊，將會面臨「迅速且不妥協的回應」。