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尼日千人力挺政變「砸法國大使館」　高喊法國滾蛋揮俄國旗

▲▼ 西非國家尼日30日出現上千名力挺政變的示威者。（圖／路透）

▲尼日首都尼阿美30日湧現上千名力挺政變的示威者。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

西非國家尼日（Niger）總統衛隊26日發動政變，上千名力挺軍方政變的示威者30日走上街頭，揮舞俄羅斯國旗、襲擊法國大使館，高喊「法國滾蛋」、「俄國萬歲」。在此之際，西方各國政府警告可能採取軍事行動來恢復民主統治。

▲▼ 西非國家尼日30日出現上千名力挺政變的示威者。（圖／路透）

綜合NBC新聞等報導，尼日首都尼阿美（Niamey）30日湧現上千名支持軍事政變的示威者，擠進首都多條主要道路與共和國大道，造成交通堵塞，大吼大叫、揮舞旗幟，包圍法國大使館，砸碎使館窗戶、縱火點燃外圍一扇門，拆掉使館標示牌扔在地上踩踏。

▲▼ 西非國家尼日30日出現上千名力挺政變的示威者。（圖／路透）

▲示威者揮舞俄羅斯國旗。（圖／路透）

已知這群人從未突破大使館的圍牆，且在大多數情況下，聚集在一起的示威者似乎看起來很高興。一名抗議者向費加洛報（Le Figaro）透露，尼日活在親西方總統貝佐姆與前總統依蘇福（Mahamadou Issoufou）的掌控已經12年，他們選擇延續法國殖民，但現在是前進的時刻了。

針對法國駐尼日大使館遇襲一事，法國總統馬克宏30日表示，對法國及其利益的攻擊是不能容忍的。法國外交部表示，「法國呼籲結束這場令人無法接受的暴力事件」。目前尼日境內約有600名法僑，總統府表示，若有法國僑民遭到攻擊，將做出立即強硬回應。

▲▼ 西非國家尼日30日出現上千名力挺政變的示威者。（圖／路透）

▲▼ 西非國家尼日30日出現上千名力挺政變的示威者。（圖／路透）

示威者的立場明顯對法國有敵意，其實尼日反對法國的情緒已久，與殖民歷史、駐軍、資源有關。尼日1960年獨立之前的數十年，屬於法國殖民地。

尼日總統衛隊26日發動政變，軍方挾持貝佐姆，領導總統衛隊的查尼（Abdourahamane Tchiani）自封新國家領袖。在尼日展開示威抗議之際，西非多國在奈及利亞召開緊急峰會，宣布對尼日實施全面制裁，要求釋放貝佐姆並讓他在一周內復位掌權，否則將採取一切措施恢復憲法秩序，包括軍事干預。

▲▼ 西非國家尼日30日出現上千名力挺政變的示威者。（圖／路透）

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