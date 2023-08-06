蔡政府長照2.0要再升級　輔助醫學會響應辦公聽會推「5個充實」

▲副總統賴清德以錄影方式出席「2022國際輔助醫學高峰會暨跨領域智慧醫學應用學術論壇」。（圖／輔助醫學高峰會提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文在過去8年執政期間，推動長照2.0政策，相關預算從本來馬政府的50億元，逐年增加已突破600億元，服務涵蓋率達到67.03%；不過，面對台灣老齡化的趨勢，勢必要提前為「長照3.0」做準備，台灣輔助醫學會近來推出「五個充實」，希望未來列入長照政策的配套措施。

2025年，也就是短短的2年後，台灣就會邁入超高齡社會，老年人口達20%，言下之意，每5人就有1人超過65歲。對此，蔡英文在過去8年任內，推動長照2.0政策，相關預算從本來馬政府的50億元，逐年增加已突破600億元，服務涵蓋率達到67.03%。

但不可諱言的，台灣的長照還有很大建構空間，如今已是民進黨2024總統參選人的現任副總統賴清德，在2022年以錄影方式出席「2022 國際輔助醫學高峰會暨跨領域智慧醫學應用學術論壇」時表示，目前當代西方醫學、傳統中醫、各種輔助醫學和另類療程的發展日新月異，同時各種理論、藥物、手術與治療方式更是不斷推陳出新。因此，他強調，台灣是輔助醫學和AI人工智慧的結合的領航者，輔助醫學的推動「現在正是時候」。

因此，面對台灣老齡化的問題，政府「長照3.0」政策勢必要提早做準備，台灣輔助醫學醫學會即將舉行公聽會，邀請勞動部、衛服部、教育部等單位參與，為響應蔡英文政府「長照2.0」中的五個增加，輔助醫學會則加碼提出「五個充實」方案，包括：「人力質量化」、「服務流程化」、「電腦系統化」、「機構設置合理化」與「機構服務品質化」。

輔助醫學會表示，公聽會希望能藉由勞動部、衛福部、教育部三方媒合，設立專業的機構為長照服務，同時讓運動管理等相關科系學生、無照民俗療法人士，取得專業技術士證照，不僅能增加5到10萬個就業機會，以滿足長照需求。

目前該場公聽會，已有107個連署單位暨團體，其中包括各大同行組織，如聖賀德佳全人發展協會、中華自然療法世界總會、台北市營養師公會，各家醫院如長安醫院、懷寧醫院，以及大專院校如南華大學、聖約翰大學等。

台灣輔助醫學醫學會祕書長留名仁表示，希望能涵蓋更多的領域，讓超過40萬個從業人員能夠取得「輔助健康管理指導技術士」身分，除了能讓業者合法安全的使用各種輔助醫學相關方法幫助民眾解決健康問題，平時就做好健康管理及疾病預防。

▼副總統賴清德以錄影方式出席「2022國際輔助醫學高峰會暨跨領域智慧醫學應用學術論壇」。（圖／輔助醫學高峰會提供）

