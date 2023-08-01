英國男悶死結縭52年癌妻！　法官認證「為愛殺人」還他自由身

記者張寧倢／編譯

英國76歲男子亨特（David Hunter）用手摀住罹癌妻子的口鼻，被指控預謀殺害結婚52年的枕邊人，在獄中關押將近2年。法官7月31日在聽證會上宣判他為誤殺（Manslaughter），認為亨特是出於愛而殺人，因此他將重獲自由，無須再繼續服刑。亨特在法庭上說，妻子因血癌飽受折磨，曾哭著求他結束自己的生命。

▲英國男子亨特殺害癌妻2年後，將重獲自由之身。（圖／達志影像／美聯社）

根據鏡報報導，亨特與妻子珍妮斯（Janice）1999年在地中海島國賽普勒斯的西南部海岸城市帕福斯（Paphos）特雷米圖薩村（Tremithousa）買下一處房產，3年後正式退休搬到村裡，不幸的是，珍妮斯後來罹患血癌。一對德國夫妻鄰居表示，珍妮斯2019年到2020年上半年很樂觀，亨特還買了一輛敞篷跑車，帶著老婆到處玩。

但鄰居夫妻說，新冠肺炎疫情重創了珍妮斯，賽普勒斯醫療資源短缺，導致她病情嚴重惡化，但亨特從來沒抱怨過照顧妻子很辛苦，「還恰巧相反，幫助她是他一生中最重要的事」，後來不只珍妮斯，連亨特也越來越少與外界接觸。

▲亨特被判刑2年，但由於漫長的審判期間他已經履行完大部分刑期，預計很快就能獲釋。（圖／路透）

2021年12月，珍妮斯在特雷米圖薩村的家中窒息死亡，亨特在法庭上重現了他當時如何用手摀住妻子的口鼻，並表示妻子曾哭著哀求他幫忙結束自己的生命，在妻子情緒變得「歇斯底里」之後，他最終決定滿足妻子的心願。檢方認為，此案「不屬於安樂死」，亨特在殺害妻子之後試圖大量服藥，但醫務人員及時趕到挽救了亨特的生命。

亨特最初被指控預謀謀殺，在2023年7月31日量刑聽證會之前，他被關押在首都尼克西亞（Nicosia）監獄長達19個月，而在賽普勒斯的10個月監禁相當於1年刑期，形同於他已服刑將近2年。過去12個月以來持續爭取亨特獲釋的法律團隊表示，他應該被判緩刑，「再把他關在監獄裡已沒有任何意義。」2022年11月亨特與檢方達成認罪協議，承認了誤殺罪嫌。

法官宣判前表示，此案並非由於仇恨或分歧而奪走人生命的典型案例，是基於愛的感受而殺人，目的是為了減輕病患的疾病之苦，賽普勒斯可能從未有過這樣的前例，但他仍然必須拒絕緩刑申請，這將對未來任何類似的案件傳達出「即使是為了減輕痛苦，奪人性命仍然是一種犯罪。」

法官最終判處亨特2年有期徒刑，但他過去在獄中的時間也將納入計算，「由於已經服完刑，亨特很快就能離開監獄，過自己的人生。」亨特的女兒萊斯莉（Lesley Cawthorne）因為健康問題無法從英國趕來，但她流淚向鏡報表示，「我以為我會永遠失去他。我簡直不敢相信，這太棒了，我難以言喻。當我看到他的時候，我要擁抱他，永遠不會放開他。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995