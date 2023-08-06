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社會 社會焦點 保障人權

驚悚片！北市小黃闖紅燈閃機車　第二輛挨撞2人拋高重摔

記者張君豪、黃資真／台北報導

台北市羅斯福路三段、新生南路口今(6日)凌晨6時許發生車禍，洪姓男子駕駛計程車通過路口時疑似闖紅燈，撞飛綠燈剛起步的雙載機車，2人重傷送醫急救中，當時的肇事畫面也曝光！

▲台北市羅斯福路三段、新生南路口發生恐怖車禍。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台北市羅斯福路三段、新生南路口發生恐怖車禍。（圖／記者張君豪翻攝）

畫面中可以看見，當時計程車對向的車輛皆緩緩停下，但計程車卻繼續向前開，第1輛從路口出現的機車快速經過，計程車見狀往左一閃，但第2輛機車根本來不及避開，車上2人雙雙挨撞，往上噴飛後再重摔落地，

初步了解，事發地點正好位於台大附近，傷者為機車騎士杜男 (54歲)頭部撕裂傷送台大醫院；後座乘客張女(54歲)頭部撕裂傷，身體、手臂骨折，腹部內出血，傷勢較為嚴重，目前萬芳醫院搶救仍在手術室開刀。

▲▼台北市羅斯福路三段、新生南路口車禍。（圖／翻攝記者爆料網）

▲機車1男1女皆送往醫院急救中。（圖／翻攝記者爆料網）

據調查，計程車司機洪男(65歲)，當時行經羅斯福路朝景美方向行駛，疑似闖紅燈；而杜男則其機車從新生南路朝北方向行駛，綠燈才剛起步即於路口遭到計程車撞擊。

雙方酒測值皆為0，警方後續將以監視器畫面釐清肇事責任，並同時呼籲駕駛人行經路口時，應遵守交通號誌行止，專心駕駛，如無號誌路口應減速慢行、小心通過，同時應注意前方人、車路況，維護自己與他人行車安全。

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