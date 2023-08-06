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社會 社會焦點 保障人權

13歲國中生酸「戴綠帽」　台中5煞騙他去KTV體罰+路邊毆打

記者許權毅／台中報導

台中市南屯區昨晚23時許傳出街頭糾紛，一名13歲周姓少年疑似在IG聊天室嘲諷19歲黃男「被戴綠帽」，黃男不滿找出同群組的5人，一同把周姓少年約出唱歌，在KTV裡強迫周伏地挺身，再將他載往文心南五路路邊毆打。警方獲報後派遣20名快打部隊警力前往，只看見周一人在路邊，循線找到黃嫌5人，全案移送偵辦。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中一名周姓國中生（紅圈處）疑似虧黃男被戴綠帽，遭5人帶去KTV體罰，再載往路邊毆打。（圖／記者許權毅翻攝，下同）

周姓國中生與19歲黃姓、20歲張姓、20歲沈姓、20歲劉姓以及19歲林姓等5名男子在IG有共同聊天室，黃男疑似不滿被周姓少年消遣「戴綠帽」，昨（5）日夥同聊天室內其餘5人將周姓少年約出唱歌，在KTV包廂裡，先是霸凌周姓少年，要求他做伏地挺身，再把他載到文心南五路、豐富路口一處停車場施暴毆打。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

第四警分局南屯所接獲報案，指出該路口有糾眾鬧事發生，立刻派遣線上20名快打部隊警力到場了解。警方到場後，發現只剩下周姓少年一人，嘴唇、腳部有受傷，趕緊通報救護車協助送醫，所幸經送醫後無生命危險。

隨後，警方調閱監視器，陸續將黃嫌等5人逮捕到案，全案依聚刑法眾鬥毆、傷害、強制、恐嚇及少年事件處理法案等罪嫌，將黃嫌等5人分別移送臺中地檢署偵辦。

第四分局長李建興表示，網路口角問題應理性面對，若有任何違法情事警察將嚴正執法，絕不寬貸，務求全面淨化社會治安，展現打擊犯罪之決心。

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