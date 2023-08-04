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南消傲視群雄　勇奪國際發明設計競賽5金4銀及評審團特別獎

▲2023年第5屆綠點子國際發明暨設計競賽，台南市消防局研發團隊共推出10項作品參賽，總計囊括5金4銀及大會最大獎「評審團特別獎」項總計11大獎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲2023年第5屆綠點子國際發明暨設計競賽，台南市消防局研發團隊共推出10項作品參賽，總計囊括5金4銀及大會最大獎「評審團特別獎」項總計11大獎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2023年第5屆綠點子國際發明暨設計競賽於8月3日至4日在嘉南藥理科技大學舉行，包括台灣與美國、越南、泰國、日本、韓國、印度及澳洲等8國參賽，共計170件作品，台南市消防局研發團隊共推出10項作品參賽，總計囊括5金4銀及大會最大獎「評審團特別獎」項總計11大獎。

▲2023年第5屆綠點子國際發明暨設計競賽，台南市消防局研發團隊共推出10項作品參賽，總計囊括5金4銀及大會最大獎「評審團特別獎」項總計11大獎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市消防局大隊長邱淵明率領「創新研發小組成員」、婦女中隊副中隊長陳淑貞、中信金融管理學院校長施光訓、台灣希望創新公司董事長黃麗如等共同產官學研合作，推出10件作品，共計9件獲獎，深獲評審的肯定。

獲獎依序為「電動車滅火三利器」榮獲鈦金、 「消防實境繪本」榮獲鈦金、「便攜式輸液加溫器」榮獲金牌、「防切割救護背心」榮獲金牌及特別獎、「消防創意畫冊」榮獲金牌及特別獎、「消防滅火曁遠端即時監控無人機」榮獲銀牌、「8軸水下救援機器人」榮獲銀牌、「連動式住警器」榮獲銀牌、「冷卻背心」榮獲銀牌，合計榮獲最高榮譽2鈦金獎、3金獎、4銀獎及2特別獎。

▲2023年第5屆綠點子國際發明暨設計競賽，台南市消防局研發團隊共推出10項作品參賽，總計囊括5金4銀及大會最大獎「評審團特別獎」項總計11大獎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

陳淑貞說，平時感覺台南消防的研發能量真的很強大，此次讓義消也一起參與，深深體會到消防局團隊的士氣。透過消防局警義消人員共同合作一起創造佳績，有效提升機關形象及同仁團隊默契，研發期間歷經千辛萬苦的討論與設計，有關民眾宣導部分，推出「消防實境繪本」、「連動式住警器」、「防溺桌遊保佑你」、「消防創意畫冊」等，對於加強宣導方式的趣味性讓民眾更加瞭解與提升民眾的接受度。

消防局長李明峯表示，市府鼓勵消防人員運用現有的資源改裝研發與應用，未來持續讓更多優秀警義一起積極投入創新研發工作，培養團隊精神與默契，共同減少消防人員發生意外並帶動義消夥伴居家宣導的熱誠。

▲2023年第5屆綠點子國際發明暨設計競賽，台南市消防局研發團隊共推出10項作品參賽，總計囊括5金4銀及大會最大獎「評審團特別獎」項總計11大獎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲說，消防局一直是個優質的團隊，此次警義消一起努力，推出10件參賽作品，不僅提高消防人員自身救災安全，更提升整體救災效益及民眾宣導趣味性，保障市民生命財產安全，很感謝這一群警義消朋友的付出。

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南消國際發明設計

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