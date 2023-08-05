幽默繪本引爆爸爸新能力！讓「三隻小豬」故事一發不可收拾

▲《超級無敵多隻小豬和大野狼》繪本，讓親子和說書人自己都能從頭笑到尾。（圖／信誼基金會提供）

記者許敏溶／台北報導

根據英國研究，聽爸爸說故事，更容易激發孩子想像與創造力及提升孩子的詞彙和語言力，但多數父親卻沒耐心說故事，父親節即將到來，信誼推薦《超級無敵多隻小豬和大野狼》圖畫書，，將傳統三隻小豬以簡短句子開頭，並以「講完了」做結尾，在孩子抱怨太短後，每一頁都添加愈來愈多劇情，讓爸爸可以任意加油添醋，滿足孩子需求並戳中老爸們的笑點。

根據信誼基金會在2020年「新世代爸爸育兒參與度」調查，爸爸和孩子常做的或最喜歡做的親子活動．說讀故事都只排名第五名，比起說書，爸爸更愛陪孩子外出遊玩或玩玩具，與媽媽最期望爸爸進行的親子活動「親子共讀」有著顯著的落差。

[廣告]請繼續往下閱讀...

上誼文化總編輯劉維中指出，推廣親子共讀，是希望讓親子之間越讀越親密，但大部分的爸爸講故事欠缺耐心，而《超級無敵多隻小豬和大野狼》這本圖畫書，就是利用這特點帶來笑果。

▲《超級無敵多隻小豬和大野狼》繪本，讓親子和說書人自己都能從頭笑到尾。（圖／信誼基金會提供）

劉維中表示，這本圖畫書由曾榮獲過IBBY國際青少年文學獎的義大利繪本作家大衛‧卡利（Davide Cali），將耳熟能詳的童話故事《三隻小豬》砍掉重編，內容總以傳統三隻小豬的簡短句子開頭，然後用同一句話「講完了」做結尾，就像是敷衍地給孩子讀一個非常不滿意的故事，孩子總會要求「怎麼那麼短？再多講一點嘛！」，隨後每一頁都在故事中添加越來越多劇情，然後故事就朝著一發不可收拾的方向而去，是一本完全不用照本宣科，讓爸爸可以任意加油添醋、發揮幽默感的圖畫書。

劉維中讚嘆說，這是一本讓爸爸從此免疫說故事的好書，也因此，美國《紐約時報》書評形容這是一本非常幽默，像天方夜譚一樣的書。出版後即入選2022年度Bookshop.org最令人驚嘆的另類書籍名單．以及Imagination Soup最佳圖畫書籍名單。