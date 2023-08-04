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【廣編】國民旗艦全新迪爵持續熱銷！父親節推一萬元購車金及24期0利率

▲▼SYM,迪爵,父親節。（圖／SYM提供）

圖、文／SYM提供

廣大車主好評不斷國民神車-全新迪爵125上市滿周年。以最新旗艦科技與實用系配備搶攻消費者的心，至今仍持續月熱銷5,000台以上，八月搭配父親節寵愛爸爸，全新迪爵125推一萬元購車金及同級車唯一24期0利率（0利率、0頭款、0手續費，每天免百元，付款真輕鬆）。

國民車消費行為逐漸轉型，消費者除了價格考量外，更在意價值感受，重視符合心中質感與期待的「VP值」，希望在合理價格內選擇更優質產品，對自己好一點不屈就。SYM看到消費者心中的需求，針對客層市場調查，研發、打造No.1的全新迪爵125，在各個面向均完勝對手。

一、全台最省油：與日本京濱共同研發的省油又有力的EnMIS引擎科技，創出加滿一桶油台北到高雄的魔王級63.9km/L油耗。

二、同級車最大置物空間：37.5L最大車廂，能輕易塞進通勤夥伴生活大小物品免煩惱。

三、雙載最舒適：755mm最低座高、689mm最長坐墊，不管騎乘者與後座乘客都能坐的輕鬆舒適。

SYM堅持以耐操好品質及持續創新技術、貼近消費者日常使用需求精神造車，一路好口碑，陪伴你我更有安心感，也是最適合寵愛父親的實用系國民旗艦全新迪爵125，要用就要用最好的！

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