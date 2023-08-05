顏宏霖勝選　郭台銘、謝典林po文：在野勢力整合大成功

▲北斗鎮長補選顏宏霖勝選，郭台銘及謝典林po文慶賀。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣議長謝典林力挺鴻海創辦人郭台銘參選總統，日前宣布退出中國國民黨，北斗鎮長補選與郭、侯同框，為無黨籍顏宏霖站台，今天投票揭曉，由顏勝出，人在美國的郭台銘在臉書po文恭賀，謝典林也說「民進黨定於一尊，多組在野挑戰勢力，最後一刻完成整合。我說的是這次北斗鎮長補選，恭喜北斗鎮長，顏宏霖」。

▲北斗鎮長補選顏宏霖勝選，郭台銘po文。（圖／記者唐詠絮翻攝）

國民黨籍彰化縣北斗鎮前鎮長李玄在，因貪汙案於今年6月間入監服刑，此次補選5位候選人，除了民進黨前議員江熊一楓、司法正義黨推薦的前鎮長洪參民、李玄在妻子也是前鎮長楊麗香、三度參選的顏宏霖、開業獸醫師林政興，皆以無黨籍參選。今天開票結果洪287票、江熊2,523票、楊4,266票、顏5,697票、林90票，確定由顏宏霖當選鎮長。

郭台銘po文指出，「在北斗鎮長 補選中，無黨籍的顏宏霖突破政黨重圍，獲得5697位在地鄉親的信任與託付。我相信，是宏霖對在地美食、農產與行銷的熱情，真真實實地感動了選民」。

▲北斗鎮長補選顏宏霖勝選，謝典林po文。（圖／記者唐詠絮翻攝）

郭台銘表示，這一次，北斗鄉親確實驗證了價值，展現了民意的堅實力量「維護和平、創造繁榮、堅守清廉，讓日子過得更好」，這就是主流民意大聯盟，台灣人民希望改變，改變帶給人民希望。我也將秉持自己的信念與價值，繼續前進。

而謝典林則強調，民進黨定於一尊，多組在野挑戰勢力，最後一刻完成整合。我說的是這次北斗鎮長補選，恭喜北斗鎮長，顏宏霖。」