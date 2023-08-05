柯郭力挺顏宏霖當選北斗鎮長　郭營：柯郭互補有利下架民進黨

▲彰化北斗鎮長補選，顏宏霖（中）開票一路領先。（圖／記者唐詠絮翻攝）



記者陳家祥／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘近來積極走訪地方，被外界解讀仍有志參與2024年總統大選。彰化縣北斗鎮前鎮長李玄在因貪汙案入監，鎮長改選投票結果5日出爐，由郭台銘親自輔選的顏宏霖以5697票順利當選。近郭人士指出，從年初的南投立委輔選到北斗鎮長，證明郭台銘的外溢效應跟組織能力，有辦法爭取基層民眾支持，未來如果能為各地候選人輔選，絕對是2024最強的大母雞。

被政壇視為總統大選前哨戰的北斗鎮長補選，5日舉行投票。這次補選共有5人參選，選舉人數共2萬7105人，在30個投開票所進行， 2度與「北斗第一家族」纏鬥的4號候選人顏宏霖，受到柯文哲及郭台銘青睞，昨天選前之夜代表會主席下跪，為他拉抬選情，開票一路領先，以5697票當選鎮長。

本次彰化縣北斗鎮長補選過程中，民進黨總統參選人賴清德、郭台銘、民眾黨總統參選人柯文哲都曾到訪。本次由獲得柯、郭親自輔選的無黨籍候選人顏宏霖當選，近郭人士觀察，這次補選證明郭台銘的外溢效應跟組織能力，相較其他3個主要政黨候選人更有能力爭取基層民眾支持，未來若能為各地候選人輔選，絕對是2024最強母雞。

近郭人士也表示，從今年初的南投立委輔選到今天的北斗鎮長補選，郭台銘沒有因為選舉大小而有所差別，對於理念相近且能為台灣好好做事的候選人，都會大力支持；最近積極走訪台灣各地，也獲得各地重要頭人支持，相信萬事俱備只欠東風了。

近郭人士認為，顏宏霖得票超乎預期，似乎也成為郭柯合的一項重要指標，郭在中南部的在地基層支持度，加上柯文哲的年輕人支持度，不管在輔選還是總統大選都會是相互補足、有利下架民進黨。