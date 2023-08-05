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樂園上班才1周…「布偶男同事」變淫狼！　她遭拉梯間強摸硬上

▲樓梯（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲阿文藉口請小莉幫忙脫掉布偶裝，卻強壓在樓梯間強吻性侵，在小莉的衣物上留下精液證據。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者蔡怡萍／台北報導

在新北市某百貨樂園工作的越南籍男子阿文（化名），藉口請剛來上班1周的女同事小莉（化名）協助脫掉布偶裝，卻將人拉進逃生梯門後、不顧小莉抵抗強吻性侵得逞，小莉事後哭著告訴主管，並將沾有阿文精液的衣物當證據報警，阿文一審依強制性交罪處4年6月徒刑，上訴高等法院後，阿文與小莉以35萬和解獲得原諒，改判有期徒刑2年、緩刑5年。

判決指出，阿文從越南來台，在新北市一家百貨樂園工作，2021年4月24日下午，他結束布偶裝的行程後，見剛新來1周的新同事小莉柔弱可欺，竟假藉請她幫忙脫掉布偶裝，卻趁機將她拉進逃生樓梯間，壓在牆上狂親亂摸，小莉驚恐抵抗卻不敵阿文的力氣，最後遭性侵得逞。

小莉事後嚇到不知所措，只想趕快離開，沒想到阿文竟還要求傍晚5點見面，她只好隨口答應後先行逃離；小莉一開始沒有立即宣揚，只是默默流淚，一旁數名同事看到上前關心，小莉最終才忍不住情緒崩潰，將阿文惡行全說出來，也在同事陪同下向主管報告，並且將小莉衣物送驗，採出與阿文DNA相符的精液，公司也馬上成立小組調查，並找來人力仲介釐清，但由於雙方說法出入太大，所以還是陪同小莉到警局報案。

雖然物證明確，阿文仍矢口辯稱小莉是自願的，但一審法官認為，小莉到職僅一周，與阿文根本不熟識，小莉與作證的同事跟阿文之間都無恩怨，且事情鬧上法院後、小莉皆無向阿文提出民事求償，並無蓄意陷害的動機，阿文犯後還飾詞狡辯、未與小莉達成和解，顯見毫無悔意，因此依強制性交罪判刑4年6月，刑滿後驅逐出境。

阿文對結果上訴，審理過程中坦白犯罪，與小莉以35萬元達成調解，小莉也選擇原諒、同意宣告緩刑，高等法院審酌阿文無前科，撤銷前審改判有期徒刑2年，緩刑5年，刑期執行完畢後驅逐出境，仍可上訴。

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