批馬政府留債1兆7千億　蔡英文喊話：沒有債留子孫

▲蔡英文參拜接雲寺、慈惠宮 。（圖／總統府提供）



記這詹宜庭／台北報導

針對國民黨近日批評執政黨「前瞻預算債留子孫」，總統蔡英文今（5）日上午前往板橋「接雲寺」及「慈惠宮」參香時致詞表示，前總統馬英九執政8年所留下來的債務大約增加1兆4千至1兆7千億，但在她執政的這幾年，僅增加4000多億，其中包括疫情期間的特別預算8000億，以及疫後照顧大家的4000億，加起來總計1兆2千億，強調「政府投入很多錢投資基礎建設，但沒有債留子孫。」

蔡英文致詞表示，這幾年，政府推動前瞻基礎建設，每年預算都持續增加，她剛上任時，我國整體公共建設預算約為3000多億，今年2023年，已增加至5800億，其中有1000億就是前瞻基礎建設計畫，目標就是希望讓國家建設能夠更多、更快、更貼近地方民眾的需求，讓城鄉建設可以做得更好，帶動台灣每一個區域都能均衡發展。

蔡英文舉例，新北市最缺的就是停車場，在地方立委的爭取下，停車場及停車設備已納進前瞻基礎建設，截至目前，板橋已爭取超過12億元經費，蓋了7座停車場。此外，新北市的軌道建設也進入加速期，希望透過前瞻經費，讓民眾生活所需要的設施可以快速到位，獲得更好的照顧。

蔡英文透露，根據2016年瑞士洛桑管理學院（IMD）公布的世界競爭力評比，台灣基礎建設為第19名；今年，台灣已進步到12名。這表示，國家建設做得更好，經濟發展就能有更好的基礎，而過去6年，台灣年均經濟成長率達到3.4%，高於全世界的平均值。

「政府投入很多錢投資基礎建設，但沒有債留子孫。」蔡英文強調，前總統馬英九執政8年所留下來的債務大約增加1兆4千至1兆7千億，但在她執政的這幾年，僅增加4000多億，其中包括疫情期間的特別預算8000億，以及疫後照顧大家的4000億，加起來總計1兆2000億。即便增加這麼多的預算，我國財政績效在國際評等裡，一直站在前面幾名，今年依據IMD世界競爭力「財政情勢」的排比，台灣是全世界的第6名。

蔡英文進一步說，她剛當總統時，長照服務一年50億，後來加到600億，明年預算800多億。她認為，政府就是要懂得投資未來，也要懂得照顧人民，現在的政府是個負責任的政府，經濟成長後，國家會有更多的錢，照顧大家，「過去的7年多，政府每一天都在投資台灣的未來、照顧人民，也希望觀音菩薩持續保佑臺灣，讓台灣越來越好。」