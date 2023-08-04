徐巧芯嗆許淑華「颱風天放芭比照」　網友怒：芭比不僅僅是芭比！

▲許淑華、徐巧芯。（合成圖／記者黃國霖攝）



記者陳家祥、詹宜庭／台北報導

對於高雄前鎮漁港在前瞻計畫的補助爭議，台北市議員許淑華4日在臉書批評，某幾位北市議員開砲高雄前鎮漁港建設預算補助時沒做功課；而對手國民黨立委參選人徐巧芯則在貼文下方留言回擊，「颱風天放自己芭比娃娃的照片，台北市民要你幹嘛？」此舉卻遭網友質疑，「芭比不僅僅是芭比！實際上在探討女權的層面」、「這部電影是在談女權主義，關心一下芭比合理啊」等，引發爭議。

高雄前鎮漁港向中央申請3000萬元進行改建，結果獲得行政院高達81億元補助，徐巧芯日前在臉書發文批評，「那個漁港到底是要抓什麼魚？是有多前瞻？是要探勘撈哥吉拉嗎？」許淑華4日則痛批，連前高雄市長韓國瑜任內的海洋局，都強調前鎮漁港有此需求，大聲嚷嚷的是反而是遠在台北，可能連前鎮漁港一次都沒去過的人，狠酸「凸顯長期不認真問政，導致對台灣產業發展的無知。」

對此，徐巧芯在許淑華臉書貼文下方留言狠酸，「颱風天放自己芭比娃娃的照片，台北市民要你幹嘛？真的沒看過這麼不在乎市民的，有時間貼芭比照，沒有時間幫台北爭取一個公平，要不要退選台北市立委，改到高雄參選？」然而，此舉卻引來不少網友反擊，質疑徐巧芯「害怕自己選不上，不敢批評柯，又要來別人粉專蹭」、「堂堂百年大黨，舔跪著民眾黨柯P追打高雄，妳是高雄議員嗎？」、「藍白合就不講柯的事情了，真是牆頭草，侯友宜好可憐」。

不僅如此，還有網友留言，「芭比這部電影是在談女權主義，關心一下芭比合理啊」、「芭比不僅僅是芭比！實際上在探討女權的層面」、「你在嗆許議員關心芭比的女權議題嗎？我怎麼感覺是許議員加分」。

另外，作家「何穎怡的大耳朵」也開嗆，許淑華是懂得審預算又會跑服務，只是不小心跟芭比一樣美而已，反觀徐巧芯當年在議會拚命護航民眾黨主席柯文哲，今日才能換得他忍心撤下立委吳欣盈，換取進國會，直言「若不懂得穿美美，就別氣了。」

▼網友嗆徐巧芯。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）

