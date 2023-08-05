藍白砲打前瞻爭議　媒體人點侯友宜「問題所在」：應站上第一線

▲侯友宜 。（圖／記者崔至雲攝）



記者詹宜庭／台北報導

藍白陣營近日砲轟前瞻、特別預算等財政議題，批評前瞻基礎建設補助款獨厚民進黨執政縣市，更批蔡政府「債留子孫」。對此，台北市政府前發言人羅旺哲指出，這次前瞻爭議，一開始藍營小雞們打得很賣力，只是打到現在，颱風都走了，左看右看卻看不見「母雞」國民黨總統參選人侯友宜出來站上第一線，扮演主將與敵人對陣，而這就是問題所在。

羅旺哲4日在臉書發文表示，民眾黨總統參選人柯文哲與綠營在前瞻議題上隔空轟炸，讓人想到去年九合一大選的新竹市選戰，綠白陣營領頭羊互打。但其實，這次前瞻爭議，一開始藍營小雞們打得很賣力，只是打到現在，颱風都走了，左看右看卻看不見「母雞」侯友宜出來站上第一線，扮演主將與敵人對陣，這就是問題所在。

「一旦議題已經凝固，變成柯文哲對抗中央後，到時候要再站出來，只怕為時已晚。」羅旺哲提及，去年九合一大選，藍營民代攻擊前新竹市長林智堅論文抄襲案、打新竹棒球場爭議，起初小雞也是開第一槍，甚至火力比民眾黨還強，但最後贏的是民眾黨籍新竹市長高虹安，因為高虹安站上第一線，在議題上成為「非綠主帥」。

所以，羅旺哲分析，回到前瞻爭議，對在野黨來說，現在民進黨的「破口」已經出現，只是看哪個陣營的主帥能「率軍攻破」，否則若讓藍營小雞的努力白白浪費，甚至變成做白工，恐怕又會引爆另一波黨內腥風血雨。