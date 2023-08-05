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差這麼多！　高雄前鎮漁港整修81億元台南安平、將軍港不到3千萬

▲國民黨台南市第三選區立委參選人姚正玉表示，6位民進黨立委在「前瞻」的搶錢大戰中輸給高雄太多、差太大，實在難以向鄉親交代。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲國民黨台南市第三選區立委參選人姚正玉表示，6位民進黨立委在「前瞻」的搶錢大戰中輸給高雄太多、差太大，實在難以向鄉親交代。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

國民黨台南市第三選區立委參選人姚正玉表示，如果民進黨政府認為前鎮漁港花81億前瞻預算整修合理，安平漁港、將軍漁港整修的前瞻預算不到3千萬，台南市6位民進黨立委不丟臉嗎？

▲國民黨台南市第三選區立委參選人姚正玉表示，6位民進黨立委在「前瞻」的搶錢大戰中輸給高雄太多、差太大，實在難以向鄉親交代。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲國民黨台南市第三選區立委參選人姚正玉表示，6位民進黨立委在「前瞻」的搶錢大戰中輸給高雄太多、差太大，實在難以向鄉親交代。（圖／記者林東良翻攝，下同）

姚正玉表示，根據台南市政府市府網站上的「台南市前瞻基礎建設2023年4月執行情形表」來看，拚轉型、將軍吼音樂祭帶來地區經濟效益的將軍漁港，只有周邊水環境改善計劃的1262萬6千而已，上表所列南市306項的前瞻計劃中，安平漁港沒有一毛錢。

▲國民黨台南市第三選區立委參選人姚正玉表示，6位民進黨立委在「前瞻」的搶錢大戰中輸給高雄太多、差太大，實在難以向鄉親交代。（圖／記者林東良翻攝，下同）

姚正玉說，安平魚市場至今還是一樣因陋就簡，沒有列前瞻預算實在不可思議，進一步詢問農業局，農業局表示先前有提安平漁港周邊水環境改善計畫1520萬元設置安平浮動親水平台3座供遊艇停泊。

▲國民黨台南市第三選區立委參選人姚正玉表示，6位民進黨立委在「前瞻」的搶錢大戰中輸給高雄太多、差太大，實在難以向鄉親交代。（圖／記者林東良翻攝，下同）

姚正玉說，雖然前鎮漁港是規模較大的遠洋漁港，但安平漁港也是台南的指標，台南市安平和將軍兩個漁港加起來不到3千萬，漁港沒落、魚市場老舊無人聞問，比起高雄前鎮漁港要3千萬給81億，民進黨台南市長、6位民進黨立委在「前瞻」的搶錢大戰中輸給高雄太多、差太大，實在難以向鄉親交代，民進黨六萬立委實在很丟臉、應該汗顏道歉才是。

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高雄前鎮漁港台南安平將軍

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