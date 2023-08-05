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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍「正義成真」看板缺李全教遭疑　朱立倫：不要講他是黑金唷

▲國民黨主席朱立倫。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲國民黨主席朱立倫。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨3名台南市立委參選人與黨籍總統參選人侯友宜合掛「正義成真」看板，主張揭發88槍真相、打破光電爐渣黑金，民進黨議員則諷，唯有放棄以無黨籍參選立委的台南市前議長李全教，才有機會正義成真。國民黨主席朱立倫今（5日）表示，不要講李全教是黑金，國民黨在各地的選舉戰略不同，有些是跟地方合作，但總之國民黨會團結一切團結的力量，爭取國會席次能夠過半。

朱立倫5日上午到桃園替國民黨立委參選人涂權吉輔選，期間有媒體詢問朱，國民黨台南立委參選人掛起「正義成真」看板，少了李全教，是不是擔心與李黑金形象有關？朱回應，「不要講他是黑金唷」，李全教在地方獲得大家肯定，絕對沒有這回事情。

朱立倫說，國民黨在各地的選舉戰略不同，有些地方是用國民黨提名人，有些是跟地方合作，還有一些是民進黨轉為無黨籍，來跟國民黨合作的；而未來國民黨也不排除會跟民眾黨或其他非綠政黨團結努力。總之國民黨會團結一切團結的力量，爭取國會席次能夠過半。

「正義成真」由侯友宜與國民黨立委參選人陳以信、王家貞、姚正玉名字，各取一字或諧音而成。陳以信也說，取名原因是台南市民期待找出88槍真相，希望揭露光電利益勾結，想要打破爐渣黑金結構，企盼真相大白正義早日來臨。

▼國民黨台南市立委參選人「正義成真」看板。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲國民黨台南市立委參選人「正義成真」看板。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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