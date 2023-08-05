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豪雨肆虐！11路段「坍方、路基下陷」搶修　4公路預警封閉

▲▼台20線南橫公路明霸克露橋鋼便橋受損。（圖／公路總局三工處）

▲台20線南橫公路明霸克露橋鋼便橋受損。（圖／公路總局三工處）

記者李姿慧／台北報導

強勁西南風及西南氣流灌豪雨，劇烈雨勢肆虐公路頻傳災情，公路總局統計，目前已有11處公路路段受災，包括邊坡坍方、落石崩落、路基下陷或出現缺口、橋梁錯動，其中9處交通中斷、2處單線雙向行車；此外，另有4處公路路段因雨量過大和溪水水位高，採預警封閉。

根據公路總局統計，道路預警封閉或災情統計截至今(5)日12時止，有4處預警性封閉外，道路災阻、交通中斷則有9處，除台中和平區台8線中橫公路臨37便道上谷關路段、高雄市桃源區台20線南橫公路勤和至復興路段外，其餘多數災情集中南投縣仁愛鄉台14線，包括邊坡落石坍方、土石滑落、路基出現缺口，其中南投縣仁愛鄉台14線74K+800小櫻橋路段邊坡坍塌阻斷、橋梁錯動。

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此外，另還有2路段包括南投縣仁愛鄉台14線南豐、霧社也傳出路基下陷和缺口災情，目前採單線雙向行車。

預警性封閉路段4處

(1).高雄市桃源區台20線90K+700(撒拉阿塢橋)，於4日11時實施預警性封閉，荖濃溪水位仍高，開放時間待評估。
(2).高雄市桃源區台20臨105線0K至36K+828(梅山口至埡口)，於4日07時實施預警性封閉。
(3).高雄市那瑪夏區台29線2K+880(民生橋)，於4日11時實施預警性封閉，旗山溪水位仍高，開放時間待評估。
(4).高雄市那瑪夏區台29臨11線0K至12K(那瑪夏至五里埔)，於3日20時實施預警性封閉，旗山溪水位仍高，開放時間待評估。

▲▼高雄市那瑪夏區台29線民生橋因溪水暴漲預警封閉。（圖／公路總局三工處）

▲高雄市那瑪夏區台29線民生橋因溪水暴漲預警封閉。（圖／公路總局三工處）

道路災阻9處

(1).台中市和平區台8線臨37便道3K+900(上谷關路段)，邊坡落石坍方，預計10日16時開放通行。
(2).南投縣仁愛鄉台14線71K+900(南豐路段)，邊坡落石坍方，預計5日17時開放通行。
(3).南投縣仁愛鄉台14線72K+400(上眉橋路段)，土石滑落占用全車道，預計5日17時開放通行。
(4).南投縣仁愛鄉台14線74K+500(仁愛橋路段)，土石坍方及道路積水，預計5日17時開放通行。
(5).南投縣仁愛鄉台14線74K+800(小櫻橋路段)，邊坡坍塌阻斷橋梁錯動，預計5日17時開放通行。
(6).南投縣仁愛鄉台14線84K+300(春陽路段)，路基缺口，預計5日17時開放通行。
(7).南投縣仁愛鄉台14線84K+600(春陽路段)，土石坍方，預計5日17時開放通行。
(8).南投縣仁愛鄉台14線88K+700(廬山路段)，土石坍方，預計5日17時開放通行。
(9).高雄市桃源區台20線93K至98K+700(勤和至復興)，因94K+500(明霸克露橋)鋼便橋傾斜，實施道路封閉，預計12日17時以搶通溪底便道開放通行。

▲▼豪雨重創公路，台14線66k南豐路段出現災情。（圖／公路總局二工處臉書）

▲豪雨重創公路，台14線66k南豐路段出現災情。（圖／公路總局二工處臉書）

道路災情2處

(1).南投縣仁愛鄉台14線72K+050(南豐路段)，路基下陷，單線雙向通行，預計5日17時開放通行。
(2).南投縣仁愛鄉台14線76K+200(霧社路段)，路基缺口，單線雙向通行，預計5日17時開放通行。

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