雨彈開炸高雄山區！日雨量達350毫米　明霸克露便橋搶修進度曝

▲明霸克露便橋的橋面受損嚴重，底下的柱因為土石流被撞毀歪斜 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

卡努颱風緩步遠離台灣，不過颱風北上帶動西南風增強，4日才是南部降雨的開端，高雄市桃源區從4日到4日的24小時累積雨量已經達到352毫米。受到颱風豪雨影響，玉穗溪土石流夾帶大石，擊中明霸克露橋第五節H鋼樑造成損壞，而今天最新的搶救畫面也曝光。

受卡努颱風尾影響，高雄山區持續顯著雨勢，造成高雄山區公路多處災情產生，桃源區後三里（梅山、拉芙蘭、復興里）昨晚已進行撤離宣導，部分梅山里民撤至梅山青年活動中心。而在4日上午5點30分左右，玉穗溪上游豪雨誘發邊坡崩塌，大規模土石流及多顆直徑6至8公尺以上的巨石衝擊，導致台20線94K+500明霸克露橋鋼便橋防撞樁沖毀流失，以及P3至P5立柱受損道路中斷，目前人、車無法通行。

▲明霸克露便橋的橋面受損嚴重，底下的柱因為土石流被撞毀歪斜 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

針對明霸克露便橋搶修進度，公路總局甲仙工務段鄭敏華段長表示：「在小關山雨量站3天累積雨量已達 495毫米，這麼豐沛雨量夾帶大量土石，造成土石流攻擊，在P3到P5的橋面版已經有塌陷的情況，目前禁止人車通行，所以甲仙工務段已在災前，在橋的兩端的高灘地備有涵館跟挖土機，等待天候許可，會進行立即搶通，預計施工為7天」。

高雄市政府已於勤和及玉穗平台兩端設置固定大型流籠，可作為緊急物資及醫療用品運送，提供緊急民生需求。公路總局將全力投入搶修作業，甲仙工務段也於災前指派甲仙段副段長攜帶衛星電話及相關防救災設備，進駐拉芙蘭里協助整合相關搶救災應變溝通事宜。