卡努「回馬槍」再襲沖繩！停電3天剛修好3小時又停電　居民崩潰

▲颱風卡努髮夾彎折返回沖繩。（圖／日本氣象廳）



記者王佩翊／編譯

颱風卡努自7月31日起陸續為日本沖繩縣帶來強烈風雨，甚至一度造成全縣22萬戶居民停電，更因交通中斷，導致大批旅客遭到滯留。然而卡努才剛離開2天，卻又再度髮夾彎折返，使得航班再度停飛。有民眾崩潰表示，已經停電3天，4日好不容易復電，怎知3小時後又再度停電。

根據《沖繩時報》報導，卡努颱風侵襲琉球群島，沖繩縣各機場自7月31日下午便陸續停飛，大批遊客受困沖繩，那霸機場更是每天都擠爆等著更改航班的旅客，所有對外航班直到8月3日、4日才重新恢復。然而卡努剛走馬上又在東海「髮夾彎」轉向往東北方移動，沖繩縣再度首當其衝。

▲▼卡努颱風襲擊沖繩。（圖／達志影像／美聯社）

那霸機場已確定5日、6日的航班全面停飛，許多改簽至這2天的旅客再度無處可去，前後受困沖繩近1周，讓遊客崩潰不已。由於當地資源緊繃，商店食物也早就被一掃而空。

沖繩縣自1日起就因為強風暴雨導致各個地區出現停電，一度造成22萬戶居民停電，然而由於颱風影響，維修人員仍須等待風雨轉弱才能外出修復。渡嘉敷村、座間味村自1日晚間8時起開始停電後，波及整個村，直到4日晚間9時40分，仍有超過8成住戶尚未恢復電力。

阿嘉島一間潛水店在停電3天後，4日下午5時終於復電，怎知才過了短短3小時，晚間8時又再度停電。另一名在阿嘉島經營民宿的男子表示，這幾天手機只能用車充或是行動電源充電，冰箱裡的食物也全部壞掉，更強調是自己住在沖繩10年來，第一次遇到停電停這麼久的情形。