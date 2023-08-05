父亡沒錢安葬...大甲警發動募款　悲情11歲童致謝：我會好好讀書

▲▼苗栗一名男子身亡沒錢安葬，大甲警方發動募款協助後事，男子的兒子泣謝「我會好好讀書」。（圖／大甲警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

苗栗縣苑裡鎮36歲王姓男子身體差，經濟更差，原本還能打零工養活他和11歲兒子，後來因病過世，王男生前將兒子委託給表姊照顧，但沒錢安葬，隔壁鄉鎮的台中市大甲分局義里派出所長紀適華偶然在臉書上看到此事，在地方發動募捐，募得近4萬元，如今後事已順利結束，王男的兒子也寫信感謝大家，並說自己一定會好好認真唸書。紀說，新聞發布後，他接到好多通善心人士也要捐助的電話，顯見社會還是充滿溫情。

紀適華偶然在臉書得知，有名男子因病逝世，但家中只剩他11歲的兒子，也沒有留下遺產，根本無力籌措喪葬費，紀

心生不忍，求助大甲聖母宮慈善會，獲得聖母宮等善心人士幫助，募得3萬9400元協助喪葬事宜，讓王男能有尊嚴地走完人生最後一段路。

王男2014年和妻子離異後，獨自扶養兒子，本來還可打打零工，後來身體愈來愈差，最終不幸身亡，王男生前無奈之下只能委請表姊代為照料兒子，希望兒子能有最好的成長環境。

王的兒子也寫封感謝信「我會好好念書，不會辜負大家善心」，讀來令人鼻酸，紀適華說，警察這份工作可以主動發掘弱勢族群，關懷地方大小事，希冀藉此善行，發揮拋磚引玉的效果，讓愛心照亮每一個角落，使貧病、孤苦無依或生活陷入困頓者能獲得妥適照顧。