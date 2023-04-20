大甲媽明晚才起駕　烏日今天就搶轎...原來是演習啦！

▲▼大甲媽明晚起駕，烏日警方模擬預防搶轎衝突，大甲警方則設置6處為民服務站。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

為期9天8夜的大甲媽21日晚間11時5分起駕遶境，碰上疫情解封，預計參與人數更勝往年，烏日警方為了預防遶境可能發生的搶轎、搶娘傘，20日模擬演練各種衝突情形；另大甲警方在大甲火車站等6個場所設置警察服務站，當地的岷安診所也提供2萬4000份的「泰神貼」酸痛貼布，讓信眾進香過程中，不僅不用怕腳酸，更不用擔心人身安全，大家全心全力「瘋媽祖」。

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大甲媽21日晚間11時5分起駕，預計22日凌晨7點多行經烏日警分局轄區，烏日警方18日先和29個接駕團體溝通協調，嚴令禁止任何暴力事件發生，20日更進行實地演練，由員警扮演滋事分子搶轎、搶娘傘等情形，各種叫囂、拉扯、推擠等衝突一觸即發，最後都被一一排除。

烏日警方22日清晨將部署300名警力，維護遶境路線順利，也會實施分段調撥車道措施，力求交通順暢，達到「尊重信仰、保障合法、取締非法、制裁暴力」四大原則。

大甲分局在大甲火車站、大甲高中、大甲區義和路二段（7-11超商前）、大甲體育場、大甲國小、美人山營區等6處設立服務站，現場有員警、志工為民眾提供服務。

大甲地區知名的岷安診所總裁傅和田，為體恤信眾長途跋涉的辛勞，提供2萬4000份的「泰神貼」酸痛貼布（送完為止），在服務站發放，讓信眾進香過程中，減緩腳酸之苦。