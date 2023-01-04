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社會 社會焦點 保障人權

號召信眾夜間送煞...落海釀3死1傷！神壇負責人被起訴

▲桃園市魏姓男子為新屋區聖母宮負責人，去年8月12日舉辦送煞活動卻釀成3死1傷慘劇，圖為現場遺留之王船。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲魏姓男子為新屋區聖母宮負責人，去年8月12日舉辦送煞活動卻釀成3死1傷慘劇，圖為現場遺留之王船。（資料照／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市新屋區聖母宮去年8月舉辦送煞民俗活動，透過LINE群組號召信眾參與，活動當天深夜舉行，共有20名信眾參與，其中男性信眾扛神轎進入海中，未料碰上漲潮，信眾未著救生衣等安全防護，現場亦無救生員，導致信眾扛神轎入海時發生溺水意外，最後釀3死1傷悲劇；桃園地檢署複訊後，魏姓負責人事後否認犯行，信眾辯稱係神明附體時指示辦送煞活動等語，檢方認為魏具保證人地位，今（4）日偵結依過失致死罪嫌提起公訴。

檢警調查，28歲的魏姓男子為新屋區聖母宮實際負責人，去年8月間日透過陳姓男子在宮廟之LINE群組號召信眾將舉辦送煞民俗活動，8月12日至翌日凌晨在海邊舉行送王船入海民俗活動，由陳姓男子負責發送訊息號召信眾參與。

當天共有20名信眾參與，以分工方式，由男性負責扛神轎進入海中，女性則負責在岸上燒紙錢，魏姓負責人為宮廟之乩身，負責以神明之名義發號施令，送煞活動係於夜間在海邊舉辦，應對參與活動之人有生命、身體、健康之危險發生之可能，魏與信徒之間具有宮廟負責人與信眾之關係。

▲桃園市魏姓男子為新屋區聖母宮負責人，去年8月12日晚間舉辦送煞活動，卻釀成3死1傷慘劇，圖為當時現場遺留之王船。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

但意外發生晚上，魏男明知送煞活動在夜間舉行，現場無任何照明設備、亦未設置救生設置、救生員，亦未要求信眾穿著救生衣、亦未攜帶救生圈與救生繩等設備，當晚適逢漲潮，導致信眾扛神轎入海時發生溺水意外，其中陳姓、紀姓、呂姓與詹姓等4人落入海中，其中陳姓、紀姓與呂姓等3人被尋獲已無呼吸心跳，送醫急救後仍因溺水致窒息死亡，另詹姓男子雖被救起仍造成吸入性肺炎、橫紋肌溶解症等傷勢，所幸挽回一命。

檢警偵訊時，魏男起初坦承犯行，但其選任辯護人則否認犯行，辯稱雖為宮廟實際負責人，但並非活動發起人，亦未強迫信眾參與僅贊助金紙、王船、神轎等物，宮廟陳姓男子辯稱時神明附體指示他要辦送煞活動等語；檢方認為，送煞活動須將神轎、王船等物油多人合力扛入海中，當天海象適逢漲潮，過程中可能發生海象變化而致下水之人溺水之結果應可預見，亦未準備救生衣、繩索或其於救生設備，顯然違反其所應負之作為義務及注意義務，魏男之不作為顯與被害人死亡及傷害結果間相當因果關係存在，其過失致死與過失傷害犯行足堪認定，檢察官今天偵結依過失致死、過失傷害等罪嫌提起公訴。

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